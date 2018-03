Università | prof si candida al concorso che lui ha bandito | il Tar | “Vietato solo ai

Università - 200 prof in sciopero : a rischio sessione esami estiva : Nella lettera di proclamazione dello sciopero, però, i promotori sperano in uno shock al mondo universitario anche per gli studenti chiedendo 80 milioni di euro per le borse di studio. Infine, gli ...

Porcellini sale in cattedra : diventerà professore universitario : Che curriculum Il dottor Porcellini, nella sua lunga carriera, si è preso cura di molti nomi noti, soprattutto dello sport. Tra questi, Valentino Rossi, che ha operato più volte e Andrea Dovizioso. È ...

Dress code all’Università : «Professore - lasci decidere a noi cosa è decoroso» : È vero: nei corridoi della facoltà di Economia di Torino, qualche ragazzo indossa i jeans strappati sulle ginocchia. Come se ne vedono lungo le strade della città, d’altra parte. Forse è per loro, per i pochi che non hanno scelto un abbigliamento più formale, che il professor Pier Marco Ferraresi, docente di Microeconomia C, alla presentazione del suo corso ha mostrato una slide con le istruzioni per il «decoro» (così si intitola la scheda, ...

[Il retroscena] Avvocati e professoresse - imprenditori e docenti universitari : ecco la seconda generazione 5 Stelle : Lo streaming è stato bannato dalle pratiche 5 Stelle. E questa seconda generazione sembra molto meno vincolata a certe prassi digitali. Per ora, almeno. Vedremo tra un po', dopo un brainstorm ...

Torino - il professore impone il dress code all’Università : no infradito e jeans strappati : Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati Chi non rispetta alcune regole sull’abbigliamento non potrà dare gli esami e seguire le lezioni. La presa di posizione di un professore dell’ateneo torinese: niente infradito e jeans strappati. Continua a leggere L'articolo Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati proviene da NewsGo.

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...

Ricerca : la prof.ssa Bassi dell’Università di Pisa all’Accademia dei Lincei : Simonetta Bassi, ordinario di Storia della filosofia al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, è stata nominata professore distaccato presso il Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre. L’incarico le è stato affidato dall’Assemblea delle Classi riunite dell’Accademia dei Lincei su proposta del Comitato direttivo che ha approvato il suo progetto di Ricerca sul lessico della magia ...

Bari - avances all'Università : altre due studentesse accusano professore di Giurisprudenza : Continuano le indagini su Fabrizio Volpe, nonostante 3 richieste di archiviazione. La madre di una studentessa: "Ripercussioni psicologiche". Indagato per...

Università dell'Aquila - il prof. Antonio Orlandi riceve il Google Faculty Research Award : L'Aquila - Il prof. Antonio Orlandi, responsabile del Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica ed Integrità del Segnale (UAq EMC Laboratory) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell' Università dell'Aquila, ha ricevuto il Google Faculty Research Award mirato a supportare la ricerca avanzata ed innovativa di docenti su campi di frontiera di mutuo interesse. Il ...

RIFORMA PENSIONI/ In sciopero professori e ricercatori universitari inglesi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. In sciopero professori e ricercatori universitari inglesi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 febbraio(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:51:00 GMT)