Under 21 | Serbia-Italia 0-1 | in gol ancora una volta Vido

Under 21 : Vido stende la Serbia : Gli azzurrini passano a Novi Sad: primo successo per Evani in panchina

Serbia-Italia Under 21 0-1 - ancora Vido : buone indicazioni degli Azzurrini : Serbia-Italia Under 21 0-1, nuove indicazioni per l’allenatore Evani. Finisce 0-1 grazie ad un rete di Vido, l’attaccante sempre più decisivo ed autore di grandi prestazioni oltre ad essere determinante per gli schemi degli Azzurrini. In campo Mandragora, Verde e Barella, quest’ultimo si candida ad essere il faro del centrocampo, qualità a quantità a disposizione dell’Italia. La partita si decide al 51′ ...

Under 17 : Italia cala tris con Serbia - azzurrine a fase finale europeo : Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria ...

Under 21 - domani azzurrini sfidano Serbia. Evani : “test probante” : Già qualificata in qualità di paese ospitante al Campionato Europeo del 2019, la Nazionale Under 21 prosegue la lunga marcia di avvicinamento alla fase finale del torneo continentale con un altro test probante in casa della Serbia. Dopo l’1-1 con la Norvegia nel match disputato giovedì a Perugia, quinto risultato utile consecutivo da sommare ai successi nelle amichevoli con Slovenia, Ungheria, Marocco e Russia, domani (ore 18.30- diretta ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 18.30 Serbia U21 vs Italia U21 , foto profilo ...