Under 19 | Italia-Repubblica Ceca 1-1 | gol di Brignola

DIRETTA/ Italia Rep. Ceca Under 19 (risultato finale 1-1) : gli Azzurrini chiudono con un pareggio : DIRETTA Italia Repubblica Ceca Under 19: risultato finale 1-1. Termina con un pareggio la Fase Elite degli Europei: a Brignola risponde Sipek, ma gli Azzurrini erano già qualificati(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:41:00 GMT)

LIVE Serbia-Italia Under21 in DIRETTA : 0-0. Test importante per Evani - Vido guida l’attacco degli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Italia Under21. Altra amichevole per gli azzurrini, che continuano il loro cammino di preparazione in vista degli Europei, che si svolgeranno il prossimo anno proprio nel Bel Paese. Alberico Evani, dopo il pareggio 1-1 con la Norvegia, cercherà di conquistare il suo primo successo a Novi Sad, ma di fronte si troverà un avversario molto ostico. Infatti la Serbia di Goran Djorovic è a punteggio ...

LIVE Serbia-Italia Under21 in DIRETTA : 0-0. Test importante per Evani - Vido guida l’attacco degli azzurrini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Italia Under21. Altra amichevole per gli azzurrini, che continuano il loro cammino di preparazione in vista degli Europei, che si svolgeranno il prossimo anno proprio nel Bel Paese. Alberico Evani, dopo il pareggio 1-1 con la Norvegia, cercherà di conquistare il suo primo successo a Novi Sad, ma di fronte si troverà un avversario molto ostico. Infatti la Serbia di Goran Djorovic è a punteggio ...

Diretta / Italia Rep. Ceca Under 19 (risultato live 1-0) streaming video e Rai.tv : gol di Brignola al 10' : Diretta Italia Repubblica Ceca Under 19: streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Ultima partita degli Azzurrini, già qualificati, nella Fase Elite degli Europei(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:19:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Svizzera Under 20 (risultato finale 2-3) : la Elite League termina con una sconfitta : DIRETTA Italia Svizzera Under 20, risultato finale 2-3: gli Azzurrini di Federico Guidi chiudono la Elite League con una sconfitta interna, ad Alessandria si impone la nazionale elvetica(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:45:00 GMT)

Diretta/ Italia Svizzera Under 20 (risultato live 2-2) streaming video e tv : Azzurrini in inferiorità numerica : Diretta Italia Svizzera Under 20, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Ad Alessandria gli Azzurrini di Guidi chiudono il loro impegno nel Torneo 8 Nazioni(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:47:00 GMT)

LIVE Serbia-Italia Under21 in DIRETTA : test importante per Evani - in attacco chance per Vido : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Italia Under21. Altra amichevole per gli azzurrini, che continuano il loro cammino di preparazione in vista degli Europei, che si svolgeranno il prossimo anno proprio nel Bel Paese. Alberico Evani, dopo il pareggio 1-1 con la Norvegia, cercherà di conquistare il suo primo successo a Novi Sad, ma di fronte si troverà un avversario molto ostico. Infatti la Serbia di Goran Djorovic è a punteggio ...

DIRETTA / Italia Svizzera Under 20 (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Italia Svizzera Under 20, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Ad Alessandria gli Azzurrini di Guidi chiudono il loro impegno nel Torneo 8 Nazioni(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:39:00 GMT)

Diretta Serbia-Italia Under 21 : probabili formazioni - tempo reale dalle 18.30 e dove vederla in tv : ROMA - Già qualificata in qualità di paese ospitante al Campionato Europeo del 2019, la Nazionale Under 21 prosegue la lunga marcia di avvicinamento alla fase finale del torneo continentale con un ...

Serbia Italia Under 21/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Serbia Italia Under 21 Info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della gustosa amichevole di oggi a Novi Sad (27 marzo)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:35:00 GMT)

Italia Svizzera Under 20/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Italia Svizzera Under 20, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Ad Alessandria gli Azzurrini di Guidi chiudono il loro impegno nel Torneo 8 Nazioni(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Italia Rep. Ceca Under 19/ Streaming video e diretta Rai.tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Italia Repubblica Ceca Under 19: Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Ultima partita degli Azzurrini, già qualificati, nella Fase Elite degli Europei(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:39:00 GMT)

Under 17 : Italia cala tris con Serbia - azzurrine a fase finale europeo : Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria ...

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...