Una grande biblioteca per Elisa | il sogno della bambina morta di leucemia diventa realtà

Ryan Murphy e Feud vincono in TribUnale contro Olivia de Havilland : “Grande giornata per la libertà artistica” : Dopo il successo ottenuto da American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace e le polemiche che hanno travolto la serie, Ryan Murphy gongola dopo la vittoria in Tribunale per via di un'altra sua serie, Feud. La prima stagione dello show antologico targato FX ha raccontato la "faida" tra le due mitiche attrice Bett e Joan ma includendo anche una serie di personaggi dell'epoca e raccontandoli (seppur di striscio) sul piccolo schermo. La ...

Fabrizio Frizzi - il dolore di Cristina Parodi : 'Non solo un grande professionista - ma Una persona perbene' : 'La tv perde uno dei suoi uomini migliori'. Sono le parole, commosse, di Cristina Parodi per ricordare Fabrizio Frizzi , il conduttore Rai scomparso a 60 anni per una emorragia cerebrale. La tv perde ...

“Quando Fabrizio mi ha salvato la vita”. Il grande cuore di Frizzi. Una storia bellissima di cui l’amato conduttore è stato protagonista e della quale non si è mai voluto vantare : “Le nostre vite si sono un mescolate” : Un uomo perbene, Fabrizio Frizzi è sempre stato stimato dal pubblico che lo ha premiato negli anni regalandogli ascolti meritatissimi. Uno stile elegante, mai sopra le righe, una tv ‘old style’ fatta di intrattenimento e allegria. Ma Frizzi non era solo ‘l’uomo dei giochi’, nel corso della sua lunga carriera ha presentato ben 12 edizioni Telethon la maratona televisiva creata da Jerry Lewis nel 1996 con il fine di raccogliere fondi per la ...

Belotti : 'Io in Una grande squadra solo per essere titolare' : ROMA - ' Quella patita contro la Svezia è stata una delusione che abbiamo provato tutti. Ora cerchiamo di superarla rimanendo compatti e lavorando. solo così si può uscirne. Ventura? Non l'ho più ...

F1 : Vettel beffa Hamilton |Il ferrarista : grande - anche con un po' di fortUna : anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Ferrari - Vettel : 'Un po' di fortUna ma grande vittoria - ne vogliamo tante. La macchina dà buone sensazioni' : 'grande gara ragazzi grazie. Bella strategia'. Così Sebastian Vettel ringrazia in italiano il team Ferrari via radio dopo aver trionfato nel Gp d'Australia. Poi, in inglese, continua: 'grande lavoro, ...

Symphony of the Seas - la nave da crociera come Una città - la più grande del mondo : Ieri è stata finalmente consegnata la #nave da #crociera Symphony of the Seas prodotta dal cantiere Stx France di Saint Nazaire. Stiamo parlando non di una nave comune, ma di una vera e propria città ...

“È morto - ci mancherà”. Italia - addio a un grande ‘personaggio’. Un lutto che lascia un grandissimo vuoto : “Era Una persona creativa - saggia e pulita” : ”Era una bella persona, saggia, sincera, positiva, lontana dalle tensioni che troppo spesso dominano anche chi ha a che fare con qualcosa di eminentemente spirituale come l’arte”, scrivevano di lui. Performance artist, scultore e architetto giapponese, tra i più noti a livello internazionale, è morto all’età di 78 anni, in seguito ad una lunga malattia, Hidetoshi Nagasawa (Tonei, 1940). Alla fine degli anni Sessanta, ...

Argentina - Di Maria : 'Con l'Italia Una grande partita' : Abbiamo giocato una grande partita ed è importante per noi proseguire su questo cammino per disputare una grande Coppa del Mondo'.

Un grande like in centro a Milano : Una scultura social misteriosa : Milano, 24 mar. , askanews, Grosso like a Milano! Dove si incontrano le strade della movida milanese, corso Garibaldi e corso Como, qualcuno, nel corso della notte, ha posizionato una grande mano con ...

Il Grande Fratello NIP avrà Una nuova conduttrice e non sarà live Video : Ritorniamo a parlare di televisione [Video] e lo facciamo occupandoci del padre di tutti i #Reality, il #Grande Fratello. Pare infatti che fra qualche settimana avra' inizio su canale cinque la nuova edizione NIP del programma, che gia' da adesso sta scatenando diverse polemiche fra tutti i suoi followers. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La nuova conduttrice Da diverse settimane a questa parte sono veramente tante le voci che girano ...

