Un programma comune

Musei in Comune gratis domenica 4 marzo : mostre e attività in programma : ... 10.45 -12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00 Durata: 1h Una 'passeggiata scientifica' con tutta la famiglia per visitare il museo in un modo diverso dal solito Scienza in famiglia 'Vietato non toccare' ...

Berlusconi : “Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini : ora programma comune” : Berlusconi: “Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini: ora programma comune” “Siccome so già che vinceremo le elezioni ho già preparato un decreto legge per aiutare l’occupazione giovanile”, ha detto il leader FI Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini: ora programma comune” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Bonino : “Visioni differenti dal Pd? Il Rosatellum non prevede alcun programma comune” : “Le preoccupazioni di Renzi appartengono a Renzi, io sono impegnata a far conoscere +Europa, sperando che la gente pensi a cosa sarebbero 27 paeselli alla deriva, Italia compresa”, nel caso prevalessero partiti e movimenti euroscettici”. Così Emma Bonino, a margine di una conferenza organizzata dal rinato “Partitodiazione”, ha replicato sulle indiscrezioni che descrivono il segretario Pd preoccupato dalla ...

La terna commissariale affida al Comune di Catanzaro la programmazione lametina dei 18 milioni di euro derivanti da Agenda Urbana : Abramo, infine, si è detto 'disponibile ad affrontare la questione del sistema sanitario dell'intera area centrale che si riserva di approfondire con un confronto aperto con la classe politica e ...

Bando per progetti standard del programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 : il Comune di Custonaci partecipa ... : Il Comune di Custonaci ha partecipato al primo Bando lanciato dalla Regione Siciliana sul Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2014/2020 che mira a stimolare la ...