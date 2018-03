UN POSTO AL SOLE Elena cede alla pressioni dell' avvocato Enriquez? Anticipazioni 27

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 2 a venerdì 6 aprile 2018: Serena si scontra con Filippo dopo aver realizzato che il suo attaccamento al lavoro si è trasformato in una vera e propria dipendenza. Rientrato a Napoli dopo aver incontrato Claudio, Ferri riferisce a Marina il suo fallimento; a quel punto la Giordano medita di fare fuori Roberto dai Cantieri, come unico modo per evitare la scissione. Guido diserta il ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : sì - ELENA cederà alle avance di ENRIQUEZ!!! : In questi giorni a Un posto al sole stiamo assistendo ad un primo ma “concreto” avvicinamento dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato) a ELENA Giordano (Valentina Pace). Vediamo brevemente come evolverà la storia nei prossimi giorni… La nostra ELENA sarà piena di problemi, tra le continue bugie della figlia Alice (Fabiola Balestriere) e le sempre più frequenti intromissioni di mamma Marina (Nina Soldano) ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 27 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 27 marzo 2018: Elena (Valentina Pace) tenta come può di respingere le sgradevoli avance di Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato), ma capisce che il suo POSTO di lavoro è in serio pericolo… Nonostante il forte coinvolgimento sentimentale, Vittorio fa una gran fatica a star dietro ai continui cambi di umore di Anita Falco (Ludovica Bizzaglia)… Anita, che ormai ha perso il suo unico ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : FILIPPO e SERENA in crisi! : Chiuso il lungo capitolo delle vicende noir collegate al clan Prisco, già da qualche settimana Un posto al sole si sta dedicando ad altre storie, in primis la lotta per il controllo dei Cantieri e il sempre più complicato rapporto tra Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) e Luca Grimaldi (Marco Basile). Con l’inizio di aprile, però, nella soap partenopea di Rai 3 troveranno spazio anche alcune crisi di coppia e ciò ci riporta a FILIPPO ...

Un POSTO Al Sole - trame al 30 marzo : la confusione di Anita - Elena sconvolta Video : Ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera Un Posto Al Sole [Video] che vede protagonisti gli abitanti dello storico Palazzo Palladini. Stando alle anticipazioni, Vittorio decidera' di aiutare Anita, che ha scoperto che suo padre è il poliziotto Luca Grimaldi; il figlio di Guido Germano Bellavia decide di rivelarle i suoi sentimenti. Elena, invece, deve fare i conti con il carattere pericoloso dell'avvocato Enriquez, rischiando di ...

Un POSTO Al Sole - trame al 30 marzo : la confusione di Anita - Elena sconvolta : Ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera Un Posto Al Sole che vede protagonisti gli abitanti dello storico Palazzo Palladini. Stando alle anticipazioni, Vittorio deciderà di aiutare Anita, che ha scoperto che suo padre è il poliziotto Luca Grimaldi; il figlio di Guido (Germano Bellavia) decide di rivelarle i suoi sentimenti. Elena, invece, deve fare i conti con il carattere pericoloso dell'avvocato Enriquez, rischiando di perdere ...

Un POSTO al sole aprile 2018 : ELENA fermerà ENRIQUEZ??? [Anticipazioni] : aprile 2018 pieno di problemi per molti personaggi di Un posto al sole, a iniziare dalla donna che al momento appare più in difficoltà tra i vari ruoli delle soap. Eh sì, tutti si chiedono se alla fine l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato), forte della sua posizione di potere allo studio legale, riuscirà ad “avvicinarsi” ancora di più ad ELENA (Valentina Pace) o se la figlia di Marina (Nina Soldano) gli terrà testa. Presto ...

Un POSTO al sole - trame 26-30 marzo : una soluzione drastica : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la mossa di Marina Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori di Raitre. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 marzo annunciano nuovi colpi di scena. Anita è ancora sotto shock dopo aver scoperto che Luca Grimaldi è suo padre. L’uomo chiede aiuto a Vittorio. Il suo intervento, però, non ha l’effetto sperato tanto che ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 26 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 26 marzo 2018: Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) confessa ad Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) i suoi sentimenti… Anita decide di mettere da parte le sue resistenze e di fare un’esperienza nuova nella sua vita… Per merito di un’osservazione di Elena (Valentina Pace) sul conto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) pensa ad ...

Un POSTO al sole : SILVIA pronta a smascherare EMANUELE [Anticipazioni] : A Un posto al sole, lo charme e lo stile “d’altri tempi” di EMANUELE si sono rivelati un bluff: l’uomo che Lena ha messo accanto a SILVIA (Luisa Amatucci) perché si occupasse del suo libro si è dimostrato di tutt’altra pasta rispetto a quello che sembrava. Ma ora… quando verrà definitivamente smascherato Roversi? Le anticipazioni ci suggeriscono di prestare attenzione alla puntata in onda venerdì 30 marzo: ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 23 marzo : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 23 marzo 2018: Vittorio (Amato D’Auria) cerca invano Anita (Ludovica Bizzaglia) ed è in ansia per lei, nel frattempo la ragazza sfoga tutto il suo disperato risentimento verso Luca (Marco Basile). Fin dove la porterà il suo malessere? Niko (Luca Turco) prova a “scucire” a Susanna (Agnese Lorenzini) il consenso alla convivenza alla Terrazza, intanto Elena (Valentina Pace) va ...

UN POSTO AL SOLE / I primi problemi di Elena allo studio di Enriquez (Anticipazioni 22 marzo) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 22 marzo: Elena comincia ad avere i primi problemi all'interno dello studio di Enriquez. Anita riuscirà a perdonare Luca?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:32:00 GMT)

Un POSTO al sole - anticipazioni puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : Ecco ancora una nuova settimana di programmazione per la soap Un Posto al sole. Da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018 immancabili colpi di scena ci faranno stare con il fiato sospeso. Vittorio confesserà finalmente ad Anita ciò che prova per lei. La donna deciderà di lasciarsi andare e di accettare il sentimento provato da Vittorio. Marina intanto è alle prese con il lavoro nei cantieri ed in seguito a ciò che le suggerirà Elena a riguardo Ferri ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : MARINA sacrificherà ROBERTO? : A Un posto al sole, si fa sempre più “calda” la situazione ai Cantieri, dove un Sandro (Alessio Chiodini) del tutto fuori controllo – e manovrato ad arte dallo zietto Palladini – sembra propendere per una pericolosa scissione dei due marchi che tempo fa erano stati fusi. Cosa succederà nelle prossime puntate di Upas? Una casuale osservazione di Elena (Valentina Pace) sul conto di Ferri porterà a un’idea da parte di ...