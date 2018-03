UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 aprile 2018

Anticipazioni Un POSTO al sole : FILIPPO e SERENA in crisi! : Chiuso il lungo capitolo delle vicende noir collegate al clan Prisco, già da qualche settimana Un posto al sole si sta dedicando ad altre storie, in primis la lotta per il controllo dei Cantieri e il sempre più complicato rapporto tra Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) e Luca Grimaldi (Marco Basile). Con l’inizio di aprile, però, nella soap partenopea di Rai 3 troveranno spazio anche alcune crisi di coppia e ciò ci riporta a FILIPPO ...

Un POSTO al sole - anticipazioni puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : Ecco ancora una nuova settimana di programmazione per la soap Un Posto al sole . Da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018 immancabili colpi di scena ci faranno stare con il fiato sospeso. Vittorio confesserà finalmente ad Anita ciò che prova per lei. La donna deciderà di lasciarsi andare e di accettare il sentimento provato da Vittorio. Marina intanto è alle prese con il lavoro nei cantieri ed in seguito a ciò che le suggerirà Elena a riguardo Ferri ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 22 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 22 marzo 2018: Elena (Valentina Pace) appare molto soddisfatta del suo lavoro allo studio Enriquez, ma per lei la vita potrebbe non essere così facile per via di Massimo… Sempre più turbata per quanto appreso su suo padre, Anita vorrebbe ora cancellare Luca Grimaldi dalla sua vita, ma ciò non è così semplice… Alberto Palladini ormai manovra Sandro come vuole, ma Roberto Ferri non ...