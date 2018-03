Un po' di FIFA qua? Totti infiamma la rete | chi vorreste come prossima Icon?

FIFA 18 : TOTW 28 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA 18 : TOTW 28 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Tre i giocatori di Serie A selezionati per il TOTW 27: Mauro Icardi, autore di 4 reti nella vittoria per 5-0 dell’Inter sulla Sampdoria, a Marassi Josip Ilicic, […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana ...

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla FIFA eWorld CUP - il mondiale di FIFA 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...

FIFA 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Scopriamo insieme quali sono i giocatori selezionati per il TOTW 27 TOTW 27 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 21 marzo: Ecco il post con cui EA […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! proviene da I ...

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla FIFA eWorld CUP - il mondiale di FIFA 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 21 marzo? : Nuovo fine Settimana e nuovo appuntamento tutto dedicato a FIFA 18 Ultimate Team con quelle che sono le Previsioni per la possibile Squadra della Settimana. Immancabili come sempre le nuove carte In Form che omaggiano i giocatori più incisivi nei rispettivi campionati, le cui prestazioni hanno permesso alle proprie squadre di strappare punti decisivi nelle più disparate rincorse, che siano per il titolo o per un piazzamento utile in vista delle ...

Un po' di FIFA qua? Mascherano come Piqué - nuova vita negli eSports. Da Neymar a Balotelli - futuri pro-gamer? : Chi l'ha detto che sport 'reali' e 'virtuali' sono distanti tra loro? Due mondi vicini, molto vicini, che talvolta per interessi commerciali possono anche combaciare: non solo per eventi pubblicitari ...

FIFA 18 : TOTW 27 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA del Lupo : intesa e campioni - Draft - ecco come creare la squadra migliore : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Ranking FIFA inalterato - l'Italia è quattordicesima : Roma, 15 mar. , askanews, Aspettando le amichevoli in programma nei prossimi giorni, resta più o meno inalterato il Ranking Fifa. l'Italia si conferma al 14° posto di una classifica che vede sempre al ...

FIFA 18 TOTW 26 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 26° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 26 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 14 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 26: It's #TOTW 26 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 26: alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! proviene da I ...

Sorpresa previsione Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team il 14 marzo? : Un fine Settimana assolutamente interessante per tutti gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team quello che si è concluso da pochi giorni in ambito calcistico, con i campi europei che sono stati come sempre fonte d'ispirazione per Electronic Arts nella scelta dei potenziali giocatori in forma da schierare nella nuova Squadra della Settimana. Una formazione che parla italiano (o quantomeno include atleti provenienti dalla Serie A), con Inghilterra e ...

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...