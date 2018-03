Un nuovo studio assolve i contraccettivi ormonali | non favoriscono il tumore al seno

Il nuovo album di Louis Tomlinson - il cantante in studio di registrazione pronto al debutto da solista (foto e video) : Il nuovo album di Louis Tomlinson sta per essere ultimato! Il cantante britannico è attualmente al lavoro sul disco, in studio di registrazione, per definire gli ultimi dettagli del primo progetto discografico da solista. Alcuni membri del team e della band di Louis Tomlinson hanno condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che ritraggono il cantante ed i suoi stretti collaboratori in uno studio di registrazione. Da ciò che si può ...

Riparte 'The Voice of Italy' su Rai Due - Costantino svela il nuovo studio : Costantino: 'Il mio The Voice? Progressista, prepotente e cinico'. In questa clip svela in anteprima il nuovo studio e racconta il 'suo' The Voice of Italy. La scenografia, totalmente rinnovata ...

Cyberpunk 2077 : al titolo lavorerà anche il nuovo studio aperto da CD Projekt Red : CD Projekt Red ha aperto un nuovo studio di sviluppo nella sua nativa Polonia, riporta Gamespot.Il nuovo studio si chiama CD Projekt Red Wroclaw e si trova nella città da cui prende il nome, andandosi ad affiancare agli studi già presenti a Varsavia e Cracovia. Fresco di apertura, sembra proprio che lo studio inizierà in pompa magna contribuendo allo sviluppo di Cyberpunk 2077.Composta da 18 membri, si tratta di un gruppo talentuoso e dalle ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia - il mistero del primo visitatore interstellare ‘Oumuamua si infittisce : ecco i risultati di un nuovo studio : Il primo visitatore interstellare conosciuto del nostro sistema solare probabilmente è più alieno di quanto si immaginasse in precedenza, secondo un nuovo studio. ‘Oumuamua significa “esploratore” in Hawaiano: l’oggetto è stato, infatti, scoperto dai ricercatori utilizzando il Panoramic Survey Telescope e il Rapid Response System (Pan-STARRS), presso l’Haleakala Observatory nell’isola di Maui, Hawaii. Il misterioso oggetto a forma di ago ...

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...

Ricerca : dallo studio dei danni solari un nuovo approccio per trattare i tumori : La rivista Molecular Cell pubblica uno studio del gruppo di Ricerca di Sarah Sertic e Marco Muzi Falconi del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano che apre a un nuovo possibile approccio per trattare i tumori. L’esposizione ai raggi solari come ad alcuni agenti chimico-fisici, come per esempio diversi chemioterapici, danneggia il DNA delle cellule, distorcendo la doppia elica, alterando la struttura dei cromosomi e ...

Clima : l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i risultati di un nuovo studio : l’Accordo di Parigi sul Clima mira a stabilizzare le temperature globali limitando il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete globale di idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le ...

Astronomia : tutte le galassie ruotano una volta ogni miliardo di anni - secondo un nuovo studio : Gli astronomi hanno scoperto che tutte le galassie ruotano una volta ogni miliardo di anni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il Prof. Gerhardt Meurer dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), ha dichiarato: “Non è una precisione da orologio svizzero. Ma indipendentemente dal fatto se una galassia sia molto grande o molto piccola, se potessimo sederci al limite del suo disco mentre gira, ci servirebbero circa un ...

Il fumo espone ad un maggior rischio di perdita dell’udito - secondo un nuovo studio : Il fumo è associato ad un maggior rischio di perdita dell’udito, secondo un nuovo studio condotto per oltre 8 anni su oltre 50.000 partecipanti e presente nella rivista medica Nicotine & Tobacco Research, pubblicata dall’Oxford University Press. I ricercatori hanno analizzato i dati dei controlli sanitari annuali, che includevano test uditivi eseguiti da tecnici e un questionario sullo stile di vita relativo alla salute completato da ogni ...

Il latte di soia in polvere per i neonati può alterare il sistema endocrino - secondo un nuovo studio : I neonati che consumano latte in polvere a base di soia sviluppano delle differenze in alcune cellule e alcuni tessuti del sistema riproduttivo rispetto ai neonati che sono nutriti con latte vaccino in polvere o che sono allattati al seno, secondo un nuovo studio. I ricercatori affermano che le differenze sono sottili e non sono causa di allarmismo, ma riflettono la necessità di analizzare ulteriormente gli effetti a lungo termine ...

Il fumo aumenta il rischio di psicosi : ecco i risultati di un nuovo studio : Fumare almeno 10 sigarette al giorno è collegato ad un maggiore rischio di psicosi nei giovani fumatori rispetto ai loro pari che non fumano. Il rischio aumenta se si comincia a fumare prima dei 13 anni. Questi sono i risultati di uno studio condotto dal Professor Jouko Miettunen, dell’Academy Research Fellow. L’obiettivo di questo studio era analizzare se fumare ogni giorno sigarette ha un collegamento con il rischio di psicosi nei giovani, ...

Valeria Marini nuovo concorrente all'Isola dei Famosi 2018?/ Questa sera sarà in studio e la partenza... : Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:16:00 GMT)

“È tutto vero”. Isola dei Famosi - i tecnici di studio sganciano la bomba. Alessia Marcuzzi & Company - ci mancava questa. E sono (di nuovo) guai per il reality : Non c’è proprio pace per l’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. E non ci riferiamo solo all’ormai famoso (e ancora ingarbugliatissimo) canna-gate, esploso dopo l’accusa choc in diretta di Eva Henger a Francesco Monte, reo, ad avviso della ex diva hard, di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno trascorso qualche giorno prima dell’inizio del programma. Striscia la Notizia ha preso molto a ...