Un nuovo album di Lady Gaga all’orizzonte? I primi indizi sul ritorno discografico della

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

Prime indiscrezioni sul nuovo album di Justin Bieber - un progetto tra redenzione e fede religiosa : Il nuovo album di Justin Bieber parlerà di fede e religione? Sembra proprio che la sua devozione alla Chiesa di Hillsong sia uno degli unici punti saldi e costanti della sua vita. Mentre la sua vita sentimentale e la relazione con Selena Gomez vacillano costantemente, proprio la fede di Justin Bieber pare essere il primo punto si ispirazione per il suo prossimo album di inediti. Una fonte vicina a Justin Bieber ha rivelato al magazine ...

The Weeknd - il nuovo album è in dirittura d’arrivo! : Manca poco all’uscita del nuovo album di inediti di The Weeknd. [arc id=”ea3b39f2-8964-11e6-bffd-a4badb20dab5″] In questi giorni il cantante e producer canadese sta postando una serie di video e immagini sui suoi canali social che raccontano le ultimissime lavorazioni del disco. Dai un’occhiata qui sotto! mastering Un post condiviso da The Weeknd (@theWeeknd) in data: Mar 22, 2018 at 9:20 PDT mastering Un ...

AC/DC - Angus Young al lavoro su un nuovo album con Axl Rose : Tutti quelli che avevano ancora dubbi sulla collaborazione di Axl Rose, da qualche anno voce degli AC/DC, è tempo che se ne facciano una ragione, perché il progetto continua. Tanto che Angus Young starebbe scrivendo un nuovo album per la band, proprio con il cantante dei Guns’n’Roses, che dopo aver sostituito Brian Johnson, sembra aver tutta l’intenzione di diventare ufficialmente la voce ufficiale degli AC/DC. Almeno, questo è ...

LADY GAGA / 40 brani inediti finiscono online : sono le tracce del suo nuovo album? : Decine di brani inediti di LADY GAGA sono finiti online: si tratta di spezzoni e demo, che potrebbero preannunciare l'arrivo del nuovo attesissimo album.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album - aggiornamenti dall’artista : Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album: il cantante di Latina lascia un messaggio ai fan e, via social network, condivide i primissimi momenti che sta dedicando alla scrittura delle nuove canzoni. La pagina del suo diario, condivisa sui social network negli scorsi giorni, potrebbe essere solo un lontano ricordo. Con un'immagine nuova, Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album sembra voler tranquillizzare i suoi sostenitori. La fase creativa è al ...

Remo Anzovino - dopo Van Gogh il tour per il nuovo album 'Nocturne' : ... l'armeno Vardan Grygorian, considerato tra i migliori interpreti mondiali di duduk, la francese Nadia Ratsimandresy, tra le maggiori virtuose al mondo di ondes martenot e Gianfranco Grisi, inventore ...

Mina : esce oggi il nuovo album Maeba : Il progetto, intitolato "Maeba" , è disponibile all'acquisto in digitale, fisico ed in streaming su tutte le principali piattaforme. Contiene 12 nuove canzoni inedite , prodotte dal figlio della ...

Audio e tracklist di Maeba - il nuovo album di Mina tra l’omaggio a George Michael e duetti a sorpresa : Disponibile da venerdì 23 marzo Maeba, il nuovo album di Mina: la cantante torna sul mercato discografico italiano con un nuovo progetto discografico. Si tratta del 74esimo album della cantautrice italiana, e contiene 10 inediti e 2 cover. Maeba arriva a due anni di distanza dall’album di successo con Adriano Celentano Le Migliori, campione di vendite nel 2016, e ripubblicato in una nuova edizione nel cofanetto Tutte Le Migliori. Il nuovo ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola dopo Battaglia Navale : La data di uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola è stata Annunciata. dopo lo slittamento del primo singolo ufficiale, ora fissato per il 30 marzo, l'artista siciliano ha rivelato di essere pronto per il nuovo disco con la data del 27 aprile. A rivelarlo è stato proprio il giovane artista catanese in una diretta social, nella quale ha parlato di Battaglia Navale e di tutte le ultime novità in seno al suo ritorno. Come già annunciato, ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson - il cantante in studio di registrazione pronto al debutto da solista (foto e video) : Il nuovo album di Louis Tomlinson sta per essere ultimato! Il cantante britannico è attualmente al lavoro sul disco, in studio di registrazione, per definire gli ultimi dettagli del primo progetto discografico da solista. Alcuni membri del team e della band di Louis Tomlinson hanno condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che ritraggono il cantante ed i suoi stretti collaboratori in uno studio di registrazione. Da ciò che si può ...

Thirty Seconds to Mars : il nuovo album si intitola “America” e uscirà ad aprile : I Thirty Seconds to Mars hanno finalmente svelato titolo e data di uscita del loro nuovo album. [arc id=”4ea61566-ca40-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “America” sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 6 aprile. Il disco, sia in fisico che in digitale, verrà pubblicato con diverse copertine. via GIPHY Le cover fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati ...

Ascolta "L'amore e la violenza vol. 2" - il nuovo album dei Baustelle : Dopo averne annunciato l'uscita con un teaser psichedelico , e dato un assaggio col singolo 'Veronica n. 2' , i Baustelle pubblicano oggi 'L'amore e la violenza vol. 2' , Warner Music , , il loro ...