Un noto conduttore televisivo ci ha lasciato | ecco chi

Blastingnews

: RT @SenatoStampa: #FabrizioFrizzi. Il cordoglio di Maria Elisabetta #AlbertiCasellati, Presidente del #Senato, per la scomparsa del noto co… - RED_269 : RT @SenatoStampa: #FabrizioFrizzi. Il cordoglio di Maria Elisabetta #AlbertiCasellati, Presidente del #Senato, per la scomparsa del noto co… - xNapoliCampione : LE PAROLE CHE NON T'ASPETTI DAL NOTO CONDUTTORE DI FEDE JUVENTINA - laziofans : Quando Fabrizio Frizzi incontrò Flavio e Francesco. Il padre Marco: “Una persona umanissima”: Nella notte tra il 25… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Un nuovo appuntamento dedicato ad uno dei principali volti maschili della Rai: stiamo parlando dele doppiatore italiano Fabrizio Frizzi VIDEO, che purtroppo è deceduto. Nei paragrafi successivi vi racconteremo chi ha annunciato la morte del protagonista della televisione italiana. Fabrizio Frizzi morto per emorragia cerebrale Come tutti sapete, il 23 ottobre 2017 il presentatore #fabrizio frizzi era stato colpito da un’ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredita' VIDEO” e per fortuna, dopo essersi ripreso, era ritornato in televisione, precisamente a dicembre. Purtroppo il famosostava lottando e non ce l’ha fatta, perché un’emorragia cerebrale ha messo fine alla sua vita: si tratta della presenza di un ematoma all’interno del cervello. A dare la notizia della scomparsa dell’ex marito di Rita Dalla ...