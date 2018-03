Un estratto di ' Dio è tornata' | il nuovo libro di Vauro Senesi

Le speranze in Un progetto di vita in comune di Laura Pausini - 3° estratto da Fatti sentire (audio e testo) : Un progetto di vita in comune di Laura Pausini ha finalmente raggiunto tutte le piattaforme di streaming. Il brano rappresenta la seconda instant gratification da Fatti sentire, dopo Fantastico (Fai quello che sei) che abbiamo potuto sentire a partire dal 16 febbraio. Il brano non rappresenta un singolo, che rimane fissato in Non è detto, ma solamente un "premio" per coloro che hanno pre-salvato il disco in uscita il 16 marzo. In questo ...