Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione associazione con finalità di terrorismo : Un cittadino italiano di origini egiziani è stato arrestato questa mattina a Foggia da Polizia e Guardia di finanza, con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo e apologia del terrorismo, scrive Repubblica. L’uomo, che ha 58 anni, è il direttore The post Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione associazione con finalità di terrorismo appeared first on Il Post.

Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione ai fini di terrorismo : Un cittadino italiano di origini egiziani è stato arrestato questa mattina a Foggia da Polizia e Guardia di finanza, con l’accusa di associazione ai fini di terrorismo e apologia del terrorismo, scrive Repubblica. L’uomo, che ha 58 anni, è il direttore The post Un cittadino italiano di origini egiziane è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione ai fini di terrorismo appeared first on Il Post.

Vigonovo - artigiano non paga le tasse dal 2008 : Sono cittadino veneto - non italiano : Dal 2008, Maurizio Mescalchin - artigiano veneto - non conosce mu, Tarsu, Irpef, Iva o altri tipi di imposte. Nessun tipo di imposte. E dalla bolletta dell'energia elettrica scala la quota del canone tv. Ha la partita Iva, emette fatture ma non versa nemmeno un euro di tasse.Il casoMescalchin vive nella frazione Galta di Vigonovo, in via Pascoli 45 protetto dalla bandiera con il leone di San Marco e da diverse telecamere. Niente e nessuno è ...