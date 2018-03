Uefa | in coppe europee 2018-19 ok a quarto cambio in supplementari

Uefa - ok al quarto cambio nei supplementari e nuovi orari nelle Coppe europee dal 2018/19 : Con le competizioni Uefa che a partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni, diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di ...

Uefa - Ceferin : 'No all'utilizzo del Var nelle coppe europee della prossima stagione' : La tecnologia video è già utilizzata in diversi campionati, primo fra tutti quello italiano, e dovrebbe essere presente nella Coppa del Mondo in Russia. Il via libera decisivo è atteso dopo la ...

Uefa - maxi squalifica per lo Skenderbeu : 10 anni senza coppe : Dieci anni sono un tempo lunghissimo. In un periodo così ampio una squadra di calcio può fare in tempo ad aprire e chiudere un ciclo. A vincere tutto e poi sprofondare nelle gerarchie senza più ...

FPF - l’Uefa minaccia il Panathinaikos : esclusione dalle coppe se non salda i debiti : I greci dovranno saldare i debiti entro il prossimo 1 marzo L'articolo FPF, l’Uefa minaccia il Panathinaikos: esclusione dalle coppe se non salda i debiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.