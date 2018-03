Ue abbatte barriere streaming

Uomini e robot - Volkswagen vuole abbattere le barriere in fabbrica : Una delle ultime sperimentazioni nel rapporto uomo-macchina nell'industria si chiama «zone di sicurezza dinamiche»: è la possibilità di far muovere dipendenti e robot nello stesso perimetro e senza bisogno di barriere protettive. Il prototipo, sviluppato dalla Group production di Volkswagen, si basa su?uno scanner laser di sicurezza capace di identificare i movimenti del dipendente e suggerendo alla macchina come comportarsi...