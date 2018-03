U&D | Soleil Sorge e la verità sull' addio a Luca Onestini | Non l' ho tradito Volevamo

U&D - Luca Onestini : la convivenza con Ivana e nuove dichiarazioni su Soleil Video : E' appena uscito in edicola il primo volume del nuovo magazine di Uomini e Donne, rivista che contiene tutti gli ultimi scoop [Video]dei personaggi più chiacchierati conosciuti in trasmissione. Dopo la smentita al trono di Jeremias Rodriguez e la grande notizia della gravidanza di Francesca Del Taglia, si parla di Luca Onestini e della bella Ivana Mrazova. Ma non finisce qui poiché riemergono a galla anche sorprendenti parole su Soleil Anastasia ...