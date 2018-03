U&D - Nilufar e Sara Afi Fella hanno già scelto? Via due corteggiatori : Nilufar e Sara Afi Fella ad un passo dalla scelta? Nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 26 marzo le due troniste hanno fatto un importante passo verso la decisione definitiva. A dare uno scossone al percorso delle due ragazze anche le decisioni di due corteggiatori. La Addati ha tentato di riavvicinarsi a Giordano Mazzocchi con un’esterna in giro per Roma in motorino. Tra i due sembra essere tornato il sereno ...

U&D - nuova registrazione 19/03 : Nilufar bacia Giordano - una dedica speciale : Grandi sorprese per il pubblico di Uomini e Donne il quale assisterà a grandi colpi di scena nel corso delle puntate che verranno trasmesse durante la prossima settimana. Questo pomeriggio, infatti, si è registrata una nuova puntata del trono classico presso gli studi Elios della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni pervenute grazie alle varie fonti di gossip circolanti sul web, ci preannunciano un appuntamento ...

U&D trono classico : Nilufar ha scelto? L'addio di Nicolò Ferrari Video : Continua a complicarsi il trono di Nilufar Addati all'interno della fortunata trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi trasmessa sulla rete Mediaset di Canale 5: parliamo di Uomini e Donne [Video]. La ragazza, ex corteggiatrice di Mattia Marciano tronista nella scorsa edizione del trono classico ha conquistato il cuore della conduttrice la quale ha pensato di offrirle la sedia rossa come possibilita' di riscatto per trovare l'amore. ...

U&D - Lorenzo contro Nilufar in lacrime : 'Sei una tronista - non vai a lavorare in miniera' : 'Basta, sei una tronista, non vai a lavorare in miniera. Io sono il primo che sogna di essere lì': sono le parole di Lorenzo Riccardi dopo le lacrime di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ...

U&D - Stefano in compagnia di un'amica di Nilufar? Giordano attacca? Il gesto Video : Il trono di #nilufar addati ex corteggiatrice di Mattia Marcino continua a fare emergere ulteriori dubbi in merito alla conoscenza tra la stessa tronista e uno dei suoi ex corteggiatori: Stefano Guglielmini. Come ben sappiamo, i due sono stati attaccati svariate volte: per quale motivo? Nilufar e Guglielmini si conoscevano superficialmente gia' in precedenza e questo rapporto ha sempre suscitato molti dubbi tra gli altri corteggiatori della ...