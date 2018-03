Uber - L' Arizona blocca i test sulla guida autonoma

L’Arizona ha vietato i test di Uber con le auto a guida autonoma : Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, ha formalizzato la decisione di interrompere i test di guida autonoma sulle strade pubbliche del suo stato a seguito dell’incidente di domenica 18 marzo, in cui un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe. Ducey ha comunicato all’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, che la fatalità ha sollevato seri dubbi sulla capacità dell’azienda di ...

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Uber - incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...

Uber sospende i test sulle auto autonome dopo un incidente mortale in Arizona : Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L’auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa american...