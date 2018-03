U21 azzurra vince amichevole in Serbia : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Gli azzurrini dell'Under 21 hanno vinto 1-0 in trasferta contro la Serbia . Al Karadjordje Stadium di Novi Sad la squadra di Alberico Evani - alla prima vittoria sulla panchina ...

Evani al debutto con U21 - qui per trasmettere orgoglio maglia azzurra : “Sono orgoglioso di lavorare per la Federazione, ho indossato la maglia dell’Italia da giocatore e sono felice di poter trasmettere la sua importanza ai ragazzi”. Sono le parole di Alberico Evani pronto all’esordio sulla panchina dell’Under 21 nelle due amichevoli in programma con Norvegia e Serbia. “So di allenare una squadra di prestigio, ma sono tutti ragazzi che ho avuto nel corso degli anni precedenti ...