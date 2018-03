Tutto su Huawei P20 e P20 Pro | foto | scheda tecnica e prezzo in Italia oggi 27 marzo

Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse - intanto scopriamo Tutto su Huawei P20 : Sembra che Huawei stia lavorando per inserire un Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20. Nel frattempo scopriamo tutto quello che c'`e da sapere su Huawei P20, che sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. L'articolo Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse, intanto scopriamo tutto su Huawei P20 proviene da tuttoAndroid.

Improvviso per Huawei P8 Lite 2017 TIM l’aggiornamento B187 : Tutto quello che sappiamo : Ci sono novità interessanti che possiamo condividere coi nostri lettori questa mattina, almeno per quanto riguarda gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017 TIM negli ultimi mesi. Dopo le segnalazioni giunte nella giornata di ieri da parte del pubblico Vodafone, infatti, registriamo con piacere la disponibilità di un nuovo aggiornamento per coloro che hanno puntato su questa particolare variante del device. Analizziamo, ...

Disponibilità Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro : Tutto su preordini e tempi di consegna : Quanto tempo bisognerà aspettare dal giorno della presentazione di Huawei P20, P20 Lite e P20 Pro, che ricordiamo fissata per il 27 marzo a Parigi, all'effettività Disponibilità dei tre esemplari sugli scaffali dei più importanti negozi di elettronica di consumo (oltre, naturalmente, agli e-commerce, sempre più catalizzatori perché promuoventi in genere dei prezzi più competitivi rispetto ad un rivenditore fisico)? Non molto, potete stare ...

AnTuTu mostra la top 10 dello scorso mese - Huawei si prende Tutto il podio : AnTuTu pubblica la classifica dei 10 smartphone che hanno ottenuto i punteggi più alti nei benchmark durante il mese di febbraio 2018: Huawei domina l'intero podio, così come la Cina, che occupa la quasi totalità della classifica.

Di Tutto e di più sul Huawei P20 Lite : foto - scheda tecnica e prezzo confermati già il 13 marzo : Il Huawei P20 Lite non ha proprio più segreti: le foto che lo immortalano, la sua scheda tecnica e ancor di più il relativo prezzo anche se non sono stati confermati ufficialmente, sono i protagonisti di una "perdita"di notizie provenienti da un sito polacco che fa riferimento ad un catalogo di un rivenditore di smartphone locale. La fonte appare dunque abbastanza affidabile ed in ogni caso tutto quanto riportato corrisponde pure a quanto ...

Già una scheda tecnica per Huawei P20 Lite : certificazione TENAA svela quasi Tutto : Il Huawei P10 Lite è ad un passo dalla sua uscita? Sembrerebbe proprio di si, visto che questa mattina possiamo pure commentare con i nostri lettori, le informazioni trapelate attraverso la certificazione TENAA del device, così come riportate sul canale Twitter (abbastanza autorevole) @Slashleaks, lo stesso che qualche giorno fa ci ha fornito un'anteprima in foto del telefono, nella sua colorazione blu. Il Huawei P20 Lite, così come riportato ...

Sorpresona Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento B195 del Tutto inatteso - le novità : Arriva inavvertitamente l'aggiornamento B195 per Huawei P8 Lite 2017 no brand Italia, dispositivo apprezzatissimo tra il pubblico, e che gode ancora di una certa efficienza, sia hardware che software. La distribuzione dei vari firmware non si è affatto interrotta per il dispositivo in questione, che resta anche in attesa di ricevere notizie sul fronte Oreo, la versione biscottata dell'OS mobile di Google che potrebbe anche arrivare a bordo ...

A Tutto aggiornamento B397 il Huawei P9 : migliorata batteria e 4 nuove funzioni : Riparte finalmente l'aggiornamento Huawei P9 con il pacchetto EVA-L09C432B397 (pensato appunto per il modello EVA-L09), zeppo di novità e nuove funzioni. La distribuzione del firmware è appena partita e il peso del download è pari a 266 MB che preannuncia la corposità dell'adeguamento software. Cosa cambia esattamente per il Huawei P9 con a bordo il nuovo update B397? La prima funzione di rilievo introdotta è quella relativa alla possibilità ...

Huawei lancia il MateBook X Pro a Tutto schermo con fotocamera nascosta nella tastiera : BARCELLONA_Mentre il P20 può aspettare, perché Huawei ha deciso di lanciare il nuovo smartphone top di gamma in un evento a parte tra un mese, qui al Mobile World Congress di...

Huawei P20 : Tutto quello che c'è da sapere : Huawei è una società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazione. I suoi prodotti sono molti venduti nel mercato italiano e concorre con grandi colossi industriali, come Apple e Samsung. Oltre alla presentazione del nuovo Galaxy S9 e S9 Plus il 25 febbraio prossimo al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a ...

Huawei P20 Plus sembra somigliare a iPhone X in Tutto e per Tutto - tripla fotocamera a parte : Dopo i tanti rumor relativi a Huawei P20 Lite, ecco un presunto render, basato sugli schemi CAD, di Huawei P20 Plus, il maggiore dei tre smartphone che dovrebbero essere presentati a fine marzo. Anche in questo caso ci sono decise somiglianze con iPhone X.

Gli smartphone Huawei e Xiaomi in Cina diffusi sopratTutto tra gli uomini over 30 : Stando a quanto rilevato da Jiguang, Huawei e Xiaomi sono accomunate dal sesso e dall'età della loro utenza media. Scopriamo insieme tutti i dettagli

In roll out un nuovo aggiornamento per Huawei P9 mirato sopratTutto al comparto fotografico : Huawei sta lanciando in queste ore un nuovo aggiornamento per il suo vecchio flagship Huawei P9. Oltre alle consuete ottimizzazioni si segnalano vari miglioramenti al comparto fotografico e alla selfie cam. Fra le novità più interessanti ci sono "Highlights" e "Moving Picture" oltre a una nuova modalità di programmazione degli aggiornamenti.