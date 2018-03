Turismo | alle Terme di Saturnia apre il primo Facial Bar

Turismo : immagini spettacolari per promuovere la Valle Spluga [VIDEO] : L’abbondanza di neve e gli spettacolari scenari imbiancati non hanno attirato in Valle Spluga soltanto gli sciatori e gli appassionati di sport invernali ma anche importanti fotografi, videomaker e giornalisti italiani ed esteri. Il bilancio di una stagione invernale che proseguirà fino a Pasqua, sin da ora più che positivo nei numeri, si arricchisce per i risvolti promozionali che aprono nuove prospettive. A coordinare l’attività di accoglienza ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta di Palazzo Belmonte (SA) - il fascino di un’antica dimora aristocratica [GALLERY] : 1/11 ...

Viaggi & Turismo - Tokyo : fioritura dei ciliegi - ecco i parchi più belli dove vivere l’hanami [GALLERY] : 1/5 ...

Viaggi & Turismo - Tokyo : l’arte che non ti aspetti - in hotel come in un museo privato [GALLERY] : 1/17 ...

Vacanze 2018 - le tendenze dell'anno : dal Turismo consapevole alle destinazioni meno conosciute : I viaggiatori faranno sempre più scelte di viaggio volte a sostenere e supportare l'economia locale, come rifornirsi presso i mercati della zona, preferire le piccole strutture invece delle catene ...

Quattroruote Audi Racing e-Challenge - Grande sfida tra gamers con Gran Turismo Sport : Si chiama Nicholas Serini, ha 25 anni e ha iniziato a giocare da poco più di un anno a Gran Turismo: è lui il vincitore del primo Quattroruote Audi Racing e-Challenge, la competizione organizzata in collaborazione con Audi, Sony e PSG ESports andata in scena oggi allUnicredit Pavilion di Milano, lo stesso che ha ospitato, in mattinata, il Quattroruote Day. Serini è stato il più veloce tra i gamers che si sono qualificati per le finali precedendo ...

Quattroruote Audi Racing e-Challenge - Mettetevi alla prova con Gran Turismo Sport : Una sfida esclusiva a colpi di staccate e giri veloci: il 6 febbraio va in scena il Quattroruote Audi Racing e-Challenge, il primo evento dedicato alle competizioni elettroniche che ha per protagonista Gran Turismo Sport, il videogioco di corse più celebre al mondo, realizzato in collaborazione con Audi, Sony e PG ESports. Dalle ore 17, allUnicredit Pavilion di piazza Gae Aulenti a Milano (lo stesso che nella mattinata ospiterà il Quattroruote ...

Turismo : Musumeci - pochi 800mila visitatori Valle templi? Ne meriterebbe milioni : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare oltre e non accontentarci, superando un atteggiamento di rassegnazione. Quest’anno 800mila visitatori hanno ammirato le bellezze della Valle dei Templi. Non ci si può accontentare che un sito di una simile bellezza abbia lo stesso numero di visitator

Urban Trial - sport e Turismo : 500 partecipanti alla gara che fa scoprire i sentieri alle spalle di Imperia : Spiegano gli organizzatori: 'CMP Urban Trail è l'occasione di scoperta di un'area geografica caratterizzata da un clima mite tutto l'anno, ideale per gli sport in tutte le stagioni, ma anche per ...

Vallecrosia - Fabio Perri : sicurezza - Turismo - giovani e sport i pilastri del suo programma da sindaco : Sono sicurezza, turismo, giovani e sport i pilastri del programma di Fabio Perri, candidato sindaco della sua cittadina, entrato a pieno titolo nella competizione elettorale che lo vedrà fronteggiare ...

Piero De Padova di Avetrana eletto presidente Cia Due Mari Taranto e Brindisi di un esecutivo composto da imprenditori agricoli - olivicoltori - viticoltori - allevatori e operatori dell’agriTurismo : Taranto. Un nuovo esecutivo composto tutto da imprenditori agricoli, olivicoltori, viticoltori, allevatori e operatori dell’agriturismo: con l’assemblea elettiva di ieri, lunedì 22 gennaio 2018, la Cia Agricoltori Italiani Area Due Mari (Taranto-Brindisi) porta a compimento l’autoriforma avviata nel 2010 dal…Continua a leggere →

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo - spazio alle famiglie : Vent’anni fa mai avremmo pensato che una Casa automobilistica come Porsche avrebbe potuto dare alla luce suv come Cayenne o Macan, o ancora berlinone come Panamera. Tanti,infatti, storsero il naso poi immaginandosi a bordo della quattro porte...

Reggio Calabria - Camera Sindacale Provinciale : 'una classe politica che non ne azzecca una : dal Turismo alle infrastrutture!' : Purtroppo dobbiamo, con rammarico, constatare ed attestare, a parer nostro, che in atto imperversa la peggiore "genia" politica dall'atto costitutivo delle regioni (lontano 1970) a tutt'oggi, che in ...

Il 23 gennaio terzo appuntamento con UniCredit Talk : insieme alle imprese per parlare di nuove sfide del Turismo 4.0 : Di questi temi, a partire dalle 16.00, presso 84 sedi in tutta Italia e in collegamento streaming con l'UniCredit Tower Hall, si dialogherà in compagnia di esperti del settore Turismo e con oltre 2.