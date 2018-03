Turismo a numero chiuso | che ne pensi? La Liguria vista dai lettori

Turismo - a Pasqua Italia seconda al mondo per numero viaggiatori : Roma, 26 mar. , askanews, In occasione della Pasqua , Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall' Italia per la Settimana Santa. Lo afferma ...

Turismo - nuove medaglie per la Slovenia : il successo di una destinazione attraverso i suoi numerosi riconoscimenti : Continua il periodo d’oro della Slovenia, le cui strategie per posizionarsi stabilmente come boutique destination passano attraverso sostenibilità, cultura, eventi e business travel. Dopo il recente inserimento nella guida Best in Travel 2018 di Lonely Planet – le Alpi Giulie si sono, infatti, meritate il podio nell’ambito delle Top 10 Regioni imperdibili di quest’anno – la destinazione ha ottenuto nuovi riconoscimenti nel campo del ...