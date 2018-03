Tumori | nuovo device per una diagnosi rapida di cancro al seno

Ricerca : dallo studio dei danni solari un nuovo approccio per trattare i Tumori : La rivista Molecular Cell pubblica uno studio del gruppo di Ricerca di Sarah Sertic e Marco Muzi Falconi del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano che apre a un nuovo possibile approccio per trattare i tumori. L’esposizione ai raggi solari come ad alcuni agenti chimico-fisici, come per esempio diversi chemioterapici, danneggia il DNA delle cellule, distorcendo la doppia elica, alterando la struttura dei cromosomi e ...