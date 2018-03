Trust | per la regia di Danny Boyle la serie sul rapimento Getty

Cosa significa per Facebook subire un'indagine dell'antiTrust Usa. Il caso Microsoft : ... durò 21 anni, che la società di Bill Gates che contribuì a cambiare la storia dell'economia digitale americana e mondiale, e scrivere un'importante pagina dei manuali di economia della storia ...

Perché l'antiTrust americana ha deciso di indagare Facebook : La Federal Trade Commission , Ftc, , l'antitrust americana, ha aperto un'indagine sulla gestione dei dati di Facebook . Anche se la catena di eventi che ha portato informazioni di milioni di utenti ...

AntiTrust : Gruppo Onorato - fiduciosi operato magistratura amministrativa : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Apprendiamo con stupore la decisione dell’Antitrust in cui veniamo accusati di aver ostacolato l’operatività di alcune società di logistica. Avendo le compagnie del Gruppo Onorato Armatori agito sempre con correttezza, nell’esclusivo interesse dei clienti e, laddove in essere, nel pieno rispetto dei contratti di servizio, siamo fiduciosi che, come già avvenuto in passato, la magistratura ...

Polemiche sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : AntiTrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Perchè l'AntiTrust ha bloccato gli aumenti delle bollette telefoniche : l'Antitrust dà ragione, almeno 'in prima lettura', alle associazioni dei consumatori, che avevano denunciato a fine gennaio un aumento delle bollette telefoniche pari all'8,6% , in coincidenza con il ...

Bollette a 28 giorni - l’AntiTrust sospende gli aumenti annunciati dagli operatori : L'Antitrust ha deciso di sospendere in via cautelare gli aumenti pari all'8,6% su base mensile annunciati dai principali operatori telefonici in concomitanza con il ritorno alla fatturazione mensile imposta per legge.Continua a leggere

Rinnovi mensili : l’AntiTrust sospetta accordi illeciti tra gli operatori : L'AGCM interviene nuovamente nella questione della fatturazione mensile, denunciando evidenti accordi illeciti tra gli operatori per operare in maniera uniforme in risposta alla legge 172/2017. L'articolo Rinnovi mensili: l’Antitrust sospetta accordi illeciti tra gli operatori proviene da TuttoAndroid.

AntiTrust intima agli operatori stop a bollette telefoniche a 28 giorni : Al via alle misure cautelari dell' Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Authority 'ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori Tim , Vodafone , Fastweb ...

Bollette telefoniche - stop agli aumenti. L'AntiTrust : 'Basta intese tra gli operatori' : L'Antitrust ordina la sospensione cautelare dell'attuazione dell'intesa tra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per quel che riguarda i rincari delle Bollette previste dai gestori dopo il ritorno all'...

AntiTrust sanziona Telecom Italia per 4 - 8 milioni : Intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su Telecom Italia Spa multata per pratica commerciale ingannevole nei confronti dei consumatori sulla fibra ottica. L'azienda di telefonia ricorre al Tar

AntiTrust - multa di 4 - 8 milioni a Tim per pubblicità fibra ottica : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia Spa per pratica commerciale scorretta con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle ...

Tim - multa AntiTrust da 4 - 8 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Tim - multa AntiTrust da 4 - 3 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Fibra ottica - dall’AntiTrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...