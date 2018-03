Trump | dalla notte in suite alle ' sculacciate' | le rivelazioni della pornostar

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump Video : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre [Video] sospeso l'accesso alla societa' madre, Strategic Communication Laboratories SCL, nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Universita' di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre sospeso l'accesso alla società madre, Strategic Communication Laboratories (SCL), nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Università di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia Technologies, ex ...

Dalla guerra di insulti alla svolta. Quando Trump diceva a Kim : "Mio pulsante nucleare è pù grosso" : Quella tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un e' stata sempre una 'relazione pericolosa', una guerra nucleare all'ultimo insulto, prima dello storico faccia a faccia previsto entro maggio

Trump - Kushner e Ivanka via dalla Casa Bianca? : Oltre che ricattabile e manipolabile, infatti, il misterioso consigliere potrebbe modellare interi comparti della politica estera statunitense sulla forma dei suoi affari. Potrebbe addirittura averlo ...

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...

L'Orologio dell'Apocalisse a 2 minuti dalla mezzanotte (per colpa di Trump) : Il tempo a nostra disposizione sulla Terra sta finendo sempre più velocemente e la colpa non è da attribuire a meteoriti o attacchi alieni - come si vede in molti film di fantascienza -, bensì all'uomo stesso, che con i suoi atteggiamenti si sta auto-distruggendo. Ne è convinto il team stellato di scienziati che controlla il Doosmday Clock, L'Orologio dell'Apocalisse, il quale misura simbolicamente il pericolo della ...

Merkel bacchetta Trump "Non ha imparato dalla storia" Dazi - Cina e Corea affilano le armi : "Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'isolazionismo non ci faccia andare avanti, crediamo che dobbiamo cooperare, che il protezionismo non sia la risposta giusta". Segui su affaritaliani.it

Trump tagliato fuori dalla 'vecchia politica' sullo shutdown : Se la paralisi americana è già finita, o almeno rinviata, il merito per una volta è della vecchia politica. Aggirando la cosiddetta 'opzione nucleare' proposta da Donald Trump , la vecchia guardia repubblicana ha teso la mano all'opposizione democratica . Il presidente spingeva allo scontro finale,...

Un anno di Trump - dalla A alla ZETA : 'Trump è fortunato, l'economia mondiale sta godendo della più grande espansione dal 2010', scrive il settimanale 'The Economist'. La crescita dell'economia USA è solida, la disoccupazione è in calo e ...

Trump con l'ombrello per proteggersi dalla pioggia - dimentica Melania e Barron - che si bagnano : Cielo grigio, pioggia insistente, un viaggio come tanti del Presidente, il 45esimo degli Stati Uniti, dall'aeroporto della Florida. Sale la scaletta dell'Air Force One con un ombrello saldamente tenuto per proteggersi dal vento. Un ombrello nero, grande, adatto per un Presidente e la sua famosa capigliatura del Presidente.Nulla di insolito, dunque, se non fosse che, dietro di lui, sulla scaletta dell'Air Force statunitense, sferzati dal vento ...