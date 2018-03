Triathlon | Angelica Olmo | l’emergente che fa sognare l’Italia Il primo podio in World

oasport

: Complimenti agli #atleti Angelica Olmo e Gregory Barnaby! #triathlon - eumaaringhieri : Complimenti agli #atleti Angelica Olmo e Gregory Barnaby! #triathlon - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ???????????????TRIATHLON, COPPA DEL MONDO E ETU CUP??????????????? Nella #mooloolabawc di #triathlon @OlmoAngelica chiude co… - azzurridigloria : ???????????????TRIATHLON, COPPA DEL MONDO E ETU CUP??????????????? Nella #mooloolabawc di #triathlon @OlmoAngelica chiude… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Classe 1996, un obiettivo ben definito: Tokyo 2020. Questa è, in estrema sintesi, la scheda di, triatleta italiana che in questo avvio di stagione sta tenendo alto il vessillo tricolore. L’azzurra ha centrato ilin carriera inCup in Australia un paio di settimane fa, e poi ha ottenuto un buon settimo posto in Nuova Zelanda pochi giorni fa. Già lo scorso anno però i segnali della crescita c’erano tutti: tra giugno e luglio erano arrivate due vittorie consecutive nel circuito continentale a Veert e Tartu, poi ottimi piazzamenti anche a Tiszaujvaros, Tongyeong e Miyazaki, con tanto di convocazione per le Finali delleSeries nella categoria Under 23. Già nel 2016 però erano arrivate le prime soddisfazioni in campo internazionale: a soli 20 annisi è laureata a Burgas campionessa d’Europa nella categoria Under 23, sia nella gara ...