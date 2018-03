Travolta da un’auto per salvare i suoi amici | Roisin a 14 anni lotta tra la vita e la

Il fidanzato la lascia a piedi dopo litigio : 24enne Travolta e uccisa da un’auto. Forse omicidio : La vittima è una russa di 24 anni, Polina Cherednim, trovata cadavere nella notte tra giovedì e venerdì in provincia di Nuoro. Poco prima aveva partecipato ad una festa col fidanzato 30enne, al termine della quale i due avevano discusso. Tuttavia i segni trovati sul corpo non sarebbero compatibili con quelli dell'auto del ragazzo.Continua a leggere

Ruthie Ann Miles - l’attrice di Broadway Travolta da un’auto. Muore la figlia di 4 anni : Una grande tragedia ha colpito Ruthie Ann Miles , interprete della serie tv The Americans. L’attrice, 34 anni , incinta e vincitrice di un Tony Award per l’interpretazione a Broadway di The Kind and I, ha perso la sua bambina di soli 4 anni . Mamma e figlia stavano attraversando la strada a Brooklyn quando sono state travolte da un’auto passata con il rosso. Con lei anche un’amica e il figlio. Anche l’altro bambino, di ...

RUTHIE ANN MILES / L’attrice di Broadway Travolta da un’auto : indagine in corso e nuovi dettagli : L’attrice RUTHIE Ann MILES , nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:18:00 GMT)

Ruthie Ann Miles / L’attrice di Broadway Travolta da un’auto : una raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L’attrice Ruthie Ann Miles , nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Ruthie Ann Miles - l’attrice statunitense Travolta da un’auto passata col rosso. Morta la figlia di 4 anni : travolta da un’auto passata con il rosso, a Brooklyn. Con lei c’era la sua bambina di quattro anni, sul passeggino. Ruthie Ann Miles, attrice nella serie The Americans e in molti musical, ha visto morire così sua figlia. Stessa sorte anche per il figlio di una donna che si trovava con lei, anche lui morto sul colpo. Il bambino aveva un anno. Ruthie si trova adesso in ospedale: le sue condizioni e quelle del bambino che porta in ...