Tour di Chris Corsano a Perugia | batterista di Bjork

Ciclismo : il Tour de France potrebbe non invitare Chris Froome. Motivi etici giustificano una possibile esclusione : Ormai sono passati alcuni mesi da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico ed ha sconvolto tutti gli appassionati di Ciclismo. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito e l’incertezza regna sovrana. Il Team Sky non ha sospeso il trionfatore dell’ultima Vuelta di Spagna (corsa in cui venne pizzicato oltre i limiti consentiti) e dunque il corridore si è esibito in ...

Tour of the Alps 2018 : al via ci sarà anche Chris Froome. Il britannico prepara il Giro d’Italia : Altra trasferta italiana per Chris Froome in questo 2018 molto duro (soprattutto a livello psicologico). In attesa ancora di venire a sapere come andrà a finire il caso doping all’ultima Vuelta di Spagna, il britannico sta preparando al meglio il primo obiettivo stagionale: il Giro d’Italia. Dopo la Tirreno-Adriatico il capitano del Team Sky sarà presente in un’altra breve corsa a tappe nel Bel Paese: il Tour of the ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – A Boston si mette in luce Chris Coleman - vincono Carter e Nelvis : A Boston (USA) si è disputata la quarta tappa del World Indoor Tour 2018 di Atletica leggera, la competizione itinerante che condurrà direttamente ai Mondiali al coperto (1-4 marzo a Birmingham). 60 METRI (maschile) – Bella affermazione dello statunitense Chris Coleman che in 6.46 batte il cinese Zhenye Xie (6.54) e il connazionale Noah Lyles (6.57). 400 METRI (maschile) – Solo quattro atleti al via. Vince il trinidegno Deon ...

Golf - European Tour 2018 : Chris Paisley in vetta al Maybank Championship prima dell’oscurità. Nino Bertasio 10° : Il primo giro del Maybank Championship è stato interrotto per oscurità nel finale, Sul Saujana Golf Course di Kuala Lumpur, la mancanza di luce ha rimandato la conclusione del primo round a domani. In pochi dovevano ancora completare il percorso; la maggior parte era già arrivata in clubhouse, con la classifica già delineata. In vetta al leaderboard c’è l’inglese Chris Paisley, che conferma il suo ottimo stato di forma (tre top5 con ...

Golf - European Tour 2018 : Chris Paisley trionfa al BMW SA Open. Ottimo settimo posto di Renato Paratore : Chris Paisley si è aggiudicato il primo torneo dell’anno solare 2018 dello European Tour. L’inglese, dopo aver sciupato parte del suo vantaggio ieri, si è riscattato alla grande prendendosi la vittoria del BMW SA Open, d’autorità, la prima sul circuito europeo. Il britannico ha avuto i nervi saldi, nonostante la buona partenza di Branden Grace. Il sudafricano, però, dopo un birdie e un eagle nelle prime due, ha rovinato la sua ...

Golf - European Tour 2018 : Branden Grace riprende Chris Paisley al BMW SA Open. Renato Paratore perde terreno : C’è sempre Chris Paisley in testa al BMW SA Open. Il terzo giro, però, ha visto l’inglese perdere qualcosa, lasciando spazio agli inseguitori. Il britannico non ha entusiasmato, trovando tre birdie ma perdendo un sanguinoso colpo alla 16, chiudendo il giro in 70 colpi. Il suo -15 lo mantiene in vetta ma alle sue spalle è salito forte Branden Grace, che era già stato in testa dopo il primo giro. Il sudafricano ha vissuto una seconda ...

Golf - European Tour. Chris Paisley e Adrien Saddier in fuga nel BMW Sa Open. Grande rimonta di Paratore - ora è nella top ten : Due uomini in fuga al termine del secondo giro del BMW Sa Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del City of Ekurhuleni di Guateng, in Sudafrica. L’inglese Chris Paisley e il francese Adrien Saddier hanno fatto il vuoto rispetto al resto del gruppo, giungendo al giro di boa con 13 colpi sotto il par e ben quattro lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore, il ...