Torneo dei Candidati | l' italoamericano Caruana sarà lo sfidante di Carlsen per il titolo

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Matteo Minozzi candidato a MVP. L’esterno azzurro inserito nella lista dei migliori giocatori del Torneo : Potrebbe apparire una magra consolazione per l’Italia del Rugby, 5 volte sconfitta nel Sei Nazioni 2018. Se infatti il computo dei risultati ottenuti nella celebre manifestazione internazionale della palla ovale è fortemente deficitario per la nostra squadra, l’esterno tricolore, militante nelle Zebre Rugby Club, Matteo Minozzi ha motivi di che sorridere. Il rugbista italiano, infatti, è in corsa per il titolo di miglior giocatore di ...