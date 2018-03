Torna la Lira italiana | sarà una criptovaluta

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018)la. O quasi. La vecchia moneta, quella messa in soffitta con l'ingresso dell'Euro, riscopre la sia nuova vita 2.0. La ritroveremo nelll'universo delle monete digitali, le criptovalute conosciute ai più come Bitcoin. La2.0 nasce dal progetto nato nel 2017 e denominato Itl, Italian. "ITL - si legge nel sito - è unasenza il controllo di banche o governi. ITL è stato sviluppato da un team di giovani che vivono in 5 continenti e collegati da un singolo progetto: creare un sistema di pagamento indipendente dai governi. ITL (Italian) è un'invenzione rivoluzionaria. Il suo significato essenziale è la digitalizzazione del denaro". Gli autori credono "in un modo decentralizzato che dovrebbe essere la chiave per il nostro futuro economico" e per questo hanno pensato di riesumare lama di dargli un nuovo svuluppo. Quello digitale. "Con...