Torino | sta meglio il figlio della migrante morta | “Israel ha vinto la sua prima

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Torino : arrestato dalla Polizia di Stato per un tentativo di rapina : Prima di iniziare la giornata di sport, si fermava allo sportello bancomat di via Nizza angolo C.so Dante per un prelievo di contanti. Nel momento in cui li metteva nel portafoglio, veniva sorpreso ...

Festa e sconti al Torino Outlet Village I VIDEO : ... luci e musica per celebrare 365 giorni insieme! Splendidi sconti E, mentre si ammiravano questi questi spettacoli, è impazzato anche lo shopping. In molti, infatti, hanno colto l'occasione del 50 ...

Torino - migrante incinta morta dopo il parto. Marito : ‘Era in regola. Ha deciso di restare con me’. Pm dispone accertamenti : “Lei era in regola. Avrebbe potuto andare in Francia, attraversare liberamente la frontiera, ma ha deciso di rimanere con me. Ci legava un grande amore e non ha voluto lasciarmi”. Destiny ha 33 anni, un figlio che i medici definiscosno “un miracolo” e non ha più una donna accanto. Sua moglie è morta dopo essere stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi, nonostante fosse incinta e con un grave ...

Donna incinta respinta al confine con la Francia/ Torino - Destinity muore ma nasce Israel : come sta il neonato : Donna incinta respinta al confine con la Francia: la nigeriana Destinity, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore : arrestato il sospettato : Torino, spara alla gamba di uno spacciatore: arrestato il sospettato Torino, spara alla gamba di uno spacciatore: arrestato il sospettato Continua a leggere

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...

No Olimpiadi Torino - vicesindaco Montanari contestato : “Siete inaffidabili”. Appendino : “No posizioni ideologiche” : Al termine del consiglio comunale di lunedì pomeriggio, il vice sindaco di Torino Guido Montanari, storicamente vicino ai movimenti No Tav, è stato contestato dagli stessi attivisti che hanno rinfacciato all’amministrazione Appendino la loro contrarietà ai grandi eventi. Poco prima in aula la sindaca, che negli scorsi giorni ha inviato la manifestazione d’interesse per i Giochi del 2026, aveva dichiarato: “Chi dice si o no oggi ha una posizione ...

Startup - Digital Magics aprirà due nuove sedi a Torino e Londra : Roma, 20 mar. , askanews, iStarter, l'acceleratore italiano a Londra specializzato nello scale-up internazionale delle migliori realtà imprenditoriali del nostro Paese e Digital Magics, l'incubatore ...

Incredibile Torino - nella prossima stagione può cambiare tutto l’attacco! : stagione deludente per il Torino, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, l’arrivo dell’ex Napoli inizialmente aveva portato benefici, poi una serie di risultati negativi. Il presidente Cairo sta studiando la strategia per la prossima stagione, tiene banco la situazione legata la mercato. Nel dettaglio importanti indiscrezioni per l’attacco che dovrebbe subire una vera e propria ...

Torino - ok dei revisori contabili al bilancio 2018-2020. Ma restano le prescrizioni della Corte dei Conti : Dopo tanti scontri, un parere positivo. I nuovi revisori dei Conti del Comune di Torino hanno dato il loro ok al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento unico di programmazione 2018-2021. Per l’amministrazione di Chiara Appendino, che da quando si è insediata ha spesso ricevuto critiche dall’organismo di controllo delle finanze cittadine, sembra quasi una prima volta dopo i tanti disaccordi avuti con i precedenti revisori, ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

Torino : blitz per scontri a corteo antifascista : Dall'alba di oggi sono in corso perquisizioni e fermi di polizia legati ai disordini dello scorso 22 febbraio durante una manifestazione promossa da Casa Pound - Il blitz è scattato stamattina, nell'...