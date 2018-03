calciomercato

: Torino, Chiambretti bacchetta Cairo: 'Guarda i conti prima della squadra' - calcio24mercato : Torino, Chiambretti bacchetta Cairo: 'Guarda i conti prima della squadra' -

(Di martedì 27 marzo 2018) Tra i vari tifosi vip delc'è anche il noto presentatore televisivo Pieroche, intervenendo nel corsotrasmissione Maracanà su RMC Sport , ha parlato anche del presidente Urbano: 'La società di Pianelli non può esistere più. Il calcio di oggi è fatto da grandi proprietà e in Italia abbiamo un imprenditore manager come ...