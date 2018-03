Torino | auto finisce contro un palo e prende fuoco | morto un uomo di 52 anni

A Torino torna la “Domenica sostenibile” - stop alle auto in centro : torna la ‘Domenica per la sostenibilità’ promossa dall’amministrazione torinese con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Dopodomani dalle 10 alle 18, dunque, il centro storico di Torino, entro i confini della Ztl centrale, sarà chiuso al traffico veicolare con l’eccezione dei veicoli funzionati a motore elettrico o a idrogeno, mezzi pubblici, taxi, noleggio e car ...

Al Museo dell'Auto di Torino - Una mostra celebra Leonardo Fioravanti : Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera, allestita al Museo nazionale dellAutomobile Avv. Giovanni Agnelli di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. Lesposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona tra le icone assolute della storia dellautomobile è ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria d'autorità a Torino» : TORINO - "Oggi mi sono sentito di correre sotto la curva insieme ai ragazzi. Abbiamo giocato una grande partita". Stefano Pioli accoglie con grande felicità la vittoria della sua Fiorentina per 1-2 in ...

Roma - carabiniere spara a un'auto che non si ferma all'alt e colpisce madre e figlia in moTorino : non sono gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Torino - senti Ferrante : 'Atteggiamento inaccettabile - la società a inizio anno ha fatto un autogol' : Parole queste di Marco Ferrante , indimenticato e indimenticabile centravanti che ha vestito la maglia del Torino dal 1996 al 2004, in un'intervista a Torino Cronaca Qui. Nel corso dell'intervista ...

Mariella Mengozzi è il nuovo direttore del Museo dell'Automobile di Torino : ... Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Management all'Università di Torino; Fiorenzo Galli, direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e ...

Auto non si ferma all'alt : vigile travolto a Torino : Un agente della polizia municipale di Torino è stato investito da un'Auto che non si è fermata all'alt. Dopo l'incidente, l'Automobilista è fuggito. Il vigile, trasportato all'ospedale Gradenigo, ha ...

Maltempo - neve a Milano e Torino. Autostrade - pericolo gelicidio : Chiuse questa mattina tratti di A1 e A26. Un senzatetto morto per il freddo a Mantova. Allerta in Emilia e Liguria, in Piemtone pericolo valanghe

Torino - assaltano portavalori in autostrada - ma il colpo fallisce : Torino, assaltano portavalori in autostrada, ma il colpo fallisce L'episodio si è verificato questa mattina sulla A5 tra il casello di Volpiano e San Giorgio Canavese. I carabinieri sono riusciti a individuare due vetture probabilmente utilizzate per il colpo Parole chiave: ...

25 febbraio - prima domenica della sostenibilità del 2018 : Ztl centrale di Torino chiusa alle auto : In quel tratto di strada il personale del Centro Scienza Onlus svolgerà attività di animazione e di educazione rivolta a bambini e adulti.