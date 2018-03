Tonya Harding | chi è | storia di una sportiva molto odiata

gqitalia

: RT @_DAGOSPIA_: GIUSTI - ‘TONYA’, BEN COSTRUITO, DIVERTENTE E PIENO DI SORPRESE. SULLA STORIA VERA E FOLLE DI TONYA - luckyredfilm : RT @_DAGOSPIA_: GIUSTI - ‘TONYA’, BEN COSTRUITO, DIVERTENTE E PIENO DI SORPRESE. SULLA STORIA VERA E FOLLE DI TONYA - MzMorrone : RT @NicolaLagioia: Oggi a #Pagina3 @Radio3tweet La vera storia di Tonya Harding Il lavoro di Chiara Guidi sulla voce Raymond Chandler i… - LeftAvvenimenti : RT @NicolaLagioia: Oggi a #Pagina3 @Radio3tweet La vera storia di Tonya Harding Il lavoro di Chiara Guidi sulla voce Raymond Chandler i… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Il mondo sta riscoprendo, la donna dalla vita in salita, finitamente con un verdetto dei giudici dopo aver trovato il successo sconfiggendo avversari e stereotipi. Riuscita a imporsi in un mondo tormentato, passando dalle botte e gli obblighi cui l’ha costretta una mamma anaffettiva e le follie vissute in un rapporto turbolento con un marito manesco, l’ex campionessa di pattinaggio su ghiaccio ha sorpreso gli Stati Uniti con un carattere forte quanto ribelle, cui deve le gioie di fugaci successi quanto la rapida discesa agli inferi. Nonostante sia stata la prima americana a eseguire in maniera perfetta il triplo axel, uno dei salti più complessi in assoluto, che prima di lei tra le donne, in gare ufficiali, riuscì soltanto alla giapponese Midori Itō, il suo ricordo è legato all’agguato nei confronti di Nancy Kerrigan, giovane pattinatrice destinata a prendersi la ...