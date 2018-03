Tony Maiello | “Ecco il mio nuovo album | ogni vita è uno spettacolo”

domanipress

(Di martedì 27 marzo 2018) Esce il 13 aprile in tutti gli store digitali e nei negozi di dischi tradizionali “Spettacolo” (etichetta discografica Selection Srl, distribuzione Artist First), ildi(già in pre-order dal 9 marzo sia in digitale su iTunes, che fisico su questo link: https://artistfirst.lnk.to/Spettacolo-PreOrder ) , anticipato dal brano omonimo, in radio a partire dal 6 aprile, quarto singolo estratto dopo “In alto”, “il mio funky” e “L’amore che conosco”. A breve verranno annunciate le date dei live e dell’Instore tour. “è uno spettacolo.spettacolo ha le sue pause, i suoi momenti felici e quelli meno, tra la linearità dei discorsi e i colpi di scena – racconta il cantautore -. Sta a noi capire da che parte stare. A volte spettatori, a volte registi e poche volte protagonisti. Decidiamo e subiamo il corso ...