Togliersi i vestiti per annegare | l’ossessione acquatica di Peter Greenaway

(Di martedì 27 marzo 2018) Tra le multiformi lezioni ascoltate nel Labirinto d’acque della Masone durante la Giornata Mondiale dell’Acqua, due mi hanno colpito in modo particolare. La prima, tenuta dal paesaggista Thierry Huau, ha rafforzato le mie convinzioni sul ruolo dell’acqua nell’urbanistica e nell’architettura contemporanea. Ne ho già scritto in questo blog e lo farò ancora, riflettendo sulle suggestioni dello studioso francese in base all’esperienza. Oggi riferisco invece della seconda, la performance artistica di, regista e pittore che per due ore ha tenuto l’uditorio inchiodato alla sedia con un turbine di aneddoti, aforismi e immagini filtrate attraverso la sua lunga carriera artistica – tra estetica barocca, illuminazione diagonale, complessità di scenari e tributi all’arte figurativa, nudismo e grottesco, uso didascalico della narrazione in capitoli e ...