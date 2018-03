Tim | esposto di Elliott alla Consob contro le dimissioni del cda

Tim - si va verso l'esposto a Consob : Consob alza il livello di guardia dopo che Vivendi ha fatto 'decadere' il cda di Telecom Italia come risposta all'attacco sferrato dal fondo Elliott. E gli stessi consiglieri di minoranza non ...

Esposto all’AGCOM contro le rimodulazioni Vodafone - Tim - Wind e Tre : ora è guerra : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere in queste ore per quanto concerne le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre, in vista del ritorno alla fatturazione mensile. Dopo le ultime novità condivise questa mattina in merito al caso specifico di Wind, tocca esaminare un certo malessere che a quanto pare non si è venuto a creare solo tra gli utenti, costretti a pagare di più mensilmente anche se su base annuale non cambierà nulla, ma anche tra ...