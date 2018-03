Tim | al via lo scorporo

Al via Timpersonal - la soluzione di mobile banking di Tim : I clienti possono richiedere inoltre la versione 'fisica' della carta e usarla per gli acquisti, anche in modalità contactless, e prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM nel mondo. La carta ...

Fassone : “arriviamo a sfida con Juve con otTimismo” : “Gli ultimi risultati sono sorprendenti, il clima si è assolutamente modificato, c’è ottimismo, ci crediamo e quindi è molto bello arrivare alla sfida di sabato sera contro la Juventus in queste condizioni”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Milan Marco Fassone commentando il momento della squadra rossonera. “Se solo penso -ha aggiunto Fassone ai microfoni di Sky Sport- alla situazione intorno a Natale, ...

UlTimo ok dalla Regione : In autunno via ai lavori per il porto della Chiusa : La prima parte del progetto prevede di realizzare 652 posti nella darsena turistica entro il 2021 con un costo di 25 milioni

“Fabrizio mancherà a tutti”. Frizzi : l’ulTimo saluto. Allestita la camera ardente del popolare conduttore - quello che succede fuori dalla sede Rai di viale Mazzini è da brivido : La morte di Fabrizio Frizzi ha provocato un grandissimo dispiacere in tutti: colleghi, amici, pubblico. sonos tate tantissime in queste ore le manifestazioni d’affetto nei riguardi del presentatore deceduto prematuramente nella notte tra il 26 e il 26 marzo. La risonanza del cordoglio è stata amplificata dei social network e dalla rete si è trasferita sulla strada, dove centinaia di persone si sono riversate per dare l’ultimo saluto al ...

Fabrizio Frizzi - camera ardente alla Rai/ Viale Mazzini - ulTime notizie : folla in coda - “un uomo semplice” : Fabrizio Frizzi è morto per un'emorragia cerebrale: l'addio al conduttore gentile, oggi camera ardente in Rai a Viale Mazzini. Roma, code fin dalle 6: domani i funerali in Piazza del Popolo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - lunghe code per l’ulTimo saluto alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini a Roma : lunghe code, nella sede Rai di viale Mazzini, dove è stata allestita la camera ardente per Fabrizio Frizzi, morto per emorragia cerebrale a 60 anni. Moltissime persone si sono recate a rendergli l’ultimo saluto. In tanti, tra ieri e oggi, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del conduttore, tra cui Giancarlo Magalli. “Mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così ...

Frizzi - diretta camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini. Duecento persone già in coda - Timperi tra i primi ad arrivare : ROMA - Una lunga fila di persone è in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo morto ieri a 60 anni a Roma. Alle 10, orario in cui...

Serie A2 Pallamano : VenTimiglia stratosferico - riviviamo tutte le emozioni della vittoria sul Selargius - Foto - : Pallamano Ventimiglia - Selargius 33-23 Grande vittoria in ottica salvezza della Pallamano Ventimiglia di coach Pippo Malatino che ottiene tra le mura amiche del PalaRoja una grandissima vittoria per ...

Torneo di Viareggio 2018 finale : data - orario e stadio dell'ulTima partita Video : Siamo entrati nella settimana decisiva per l'assegnazione del titolo del #Torneo di Viareggio 2018, la competizione giovanile a livello di club più prestigioso in campo europeo. A re la data, l'orario e lo stadio della finale. Oggi, invece, si disputeranno le due semifinali [Video], Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. Sulla carta, l'impegno più agevole ce l'ha l'#Inter Primavera. I nerazzurri, però, non devono commettere l'errore di sottovalutare ...

Concerti - Red Canzian : al via il 4 maggio il tour di 'TesTimone del tempo' - LE DATE : ...di Roma 22 maggio " Teatro Metropolitan di Catania 23 maggio " Teatro Golden di Palermo 25 maggio " Teatro Team di Bari 27 maggio " Teatro degli Arcimboldi di Milano I biglietti per gli spettacoli ...

L'ULTimO VIAGGIO di Nick Baker-Monteys (2017) : Eduard Leander (Jürgen Prochnow) porta con sé il peso di 92 anni ma anche il fardello di un passato difficile da caricarsi sulle deboli spalle. Un passato che riemerge dopo la morte della moglie di Eduard, fondato su una storia di cui né la figlia Uli (Suzanne Von Borsody), né la nipote Adele (Petra Schmidt-Schaller) sembrano essere a conoscenza. Eduard decide di mettere a posto i tasselli della sua memoria e del suo passato, un passato ...

Gand-Wevelgem 2018 : le voci dei protagonisti. Peter Sagan al setTimo cielo - Elia Viviani inconsolabile : Peter Sagan ha centrato la terza vittoria sul traguardo della Gand-Wevelgem, battendo quest’oggi in volata il nostro Elia Viviani, scoppiato immediatamente in un pianto inconsolabile, le cui immagini hanno davvero toccato tutti gli appassionati, tanto che anche la sua squadra sui social ha tentato di rincuorarlo. Al termine della gara, ai microfoni di Eurosport il campione slovacco ha dichiarato: “Sono molto contento per aver vinto ...

Ottavia - Lorenzetti : «Giovanissimi - otTima stagione» : ROMA - Daniele Lorenzetti, ds delle giovanili azzurre ed allenatore della formazione Giovanissimi Elite, fa il punto sulla grandissima stagione di cui si stanno rendendo protagonisti i suoi 2003: ' Mi ...

Vignali-Laudoni - l’ulTima bomba! Nei giorni scorsi non si è fatto altro che parlare di loro : via social se le sono dette di tutti i colori dopo la fine della loro relazione. Adesso - però - si è veramente superato ogni limite : nessuno riesce ancora a crederci… : Se stavamo aspettando tutti un vero colpo di scena dal mondo del gossip, eccolo qua. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La notizia della partecipazione del ragazzo a Uomini e Donne aveva dato vita a un susseguirsi di polemiche tra lui e la sua ex ragazza. E ora? E ora arriva la notizia bomba: sono tornati insieme. Ma come?! Nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i ...