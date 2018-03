«The Process»

Migliori CPU E Processori Per Minare Bitcoin - E The reum : Vuoi iniziare a Minare Bitcoin , Ethereum e altre monete simili? Ecco le Migliori CPU E Processori che puoi compare per risparmiare energia e avere tutta la potenza che ti serve CPU E Processori per Minare Bitcoin : quale comprare? Inutile girarci attorno: se vuoi Minare o coniare Bitcoin e criptomonete simili, hai bisogno di un computer molto potente, che […]

Bluepoint Games : gli sviluppatori discutono del processo di remastering di vecchi titoli in un interessante video su Shadow of The Colossus : Bluepoint Games è senza dubbio uno studio di sviluppo specializzato nell'arte della "rimasterizzazione", ci fa notare Dualshockers.Possiamo trovare la loro firma infatti su remaster quali la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e God of War, ma quello che non tutti sanno è che per realizzare restauri del genere sono necessarie competenze e abilità che non possono essere trascurate.In un nuovo interessante video possiamo vedere alcuni membri del ...