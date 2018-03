Terroristo | massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) La foto di Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella città di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza dicendo: "Io non sono un terrorista, non sono un fuggiasco" "La polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno", ha detto. Sua moglie, che vive a Palermo con i loro quattro figli, ha dichiarato al quotidiano Palermo Today: "Mio marito non è un terrorista, sono sconvolta". Ha detto che la lettera anonima è stata inviata da un ex partner di suo marito per causare problemi. Un portavoce della polizia italiana ha confermato di non considerare Mathlouthi "una ...