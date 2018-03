Terrorismo | arrestato a Foggia attivista dell' Isis

blogo

: Durante un'indagine in contrasto al terrorismo internazionale è stato arrestato da #Digos Bari , Foggia e #Dcpp un… - poliziadistato : Durante un'indagine in contrasto al terrorismo internazionale è stato arrestato da #Digos Bari , Foggia e #Dcpp un… - SkyTG24 : #UltimOra Terrorismo, arrestato a #Foggia egiziano, con cittadinanza italiana, per legami con l'Isis #canale50 - repubblica : Terrorismo, arrestato a Foggia presidente di associazione culturale: 'È affiliato all'Isis' [news aggiornata alle 0… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Aggiornamento ore 14.00 - L’persecondo le indagini commentava ed esaltava sul web le azioni violente, inoltre disponeva di molto materiale di propaganda ufficiale tra cui video che mostrano bambini reclutati dal gruppo terroristico. Il presidente del centro culturale Al Dawa finito in manette secondo gli inquirenti era anche impegnato in una un’azione di indottrinamento nei confronti di giovanissimi con lo scopo di farli aderire all'. Un arresto per. Questa mattina un cittadino italiano di origine egiziana, responsabile di un centro culturale islamico, è statocon le accuse di partecipazione e all’associazione terroristica nota comee apologiaa stessa, aggravata dall’uso di mezzi informatici.L’uomo è il presidente’associazione culturale Al Dawa di, l’arresto è avvenuto a conclusione di ...