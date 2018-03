Tenta di rubare una melanzanaAssolto dopo 9 anni di processo E lo Stato spende migliaia

Modica - Tentano di rubare auto in via Sacro Cuore : arrestati : Arrestata dalla Polizia di Stato di Modica una coppia ragusana che aveva tentato di rubare un'auto in una strada retrostante di via Sacro Cuore

Foligno - Tentano di rubare in una villa : ladri messi in fuga dall'allarme : Nella tarda serata di venerdì alcune persone, non ancora identificate, si sono introdotte in una villa di via Monte Trella, nella prima periferia folignate. Secondo quanto emerso, i malviventi sono ...

Napoli : ladro Tenta di rubare un auto - non si accende - chiama il carroattrezzi Video : I furti d'auto secondo fonti ufficiali sono in calo, ma guardando ai dati statistici degli anni precedenti c'è poco da stare sereni. Nel 2015 ad esempio sono state rubate addirittura 11.632 Fiat Panda, di cui il 56% sono state ritrovate, confermando l'idea che la maggior parte dei furti vengono compiuti per utilizzarle in via temporanea. Nell'insieme nazionale i furti d'auto per quell'anno sono stati circa 114mila, un numero estremamente alto ...

Tenta di rubare un'auto - ma la vettura non si avvia : ladro chiama carro attrezzi : Ha forzato la portiera di una Fiat 500 parcheggiata in strada a Meta di Sorrento (Napoli) e ha infilato un coltello da cucina nel blocco d'accensione, ma l'auto non si è messa in moto. Così lo scorso 20 luglio il ladro - un 40enne di Castellammare di Stabia - ha ben pensato di chiamare il carro attrezzi, fingendosi il proprietario della vettura, a cui aveva persono attaccato una targa falsa per mascherare il furto.Ma il dipendente ...