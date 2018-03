Tennistavolo | Europei a squadre 2019 | l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il

oasport

(Di martedì 27 marzo 2018) Gioisce l’Italiadel: gli azzurri sono corsari inper 3-1 edno il passaggio al secondo step delle qualificazioni aglidel. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima giornata, assieme a Mihai Bobocica e Jordy Piccolin, al posto di Antonino Amato è stato schierato Niagol Stoyanov, che ha portato a casa il primo punto superando per 3-1 in rimonta Michael Tauber, che si era aggiudicato ai vantaggi il primo set. Stesso copione nella seconda sfida, con Mihai Bobocica che ha superato con identico punteggio e sempre in rimonta, Mathan Simon. Molto più netti gli ultimi due incontri: Jordy Piccolin ha ceduto per 0-3 ad ...