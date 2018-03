Tennis | Coppa Davis | Barazzutti chiama Berrettini E Nadal rientra a Valencia

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Tennis - RIVOLUZIONE per la Coppa Davis? Proposto il cambio di format : verso il Mondiale a novembre : La Coppa Davis potrebbe essere vicina a una vera e propria RIVOLUZIONE. Uno dei tornei sportivi più antichi al mondo potrebbe essere stravolto nei prossimi mesi. L’attuale format della competizione per Nazionali di Tennis potrebbe infatti essere abbandonato. Attualmente, nel Gruppo I (la ribattezzata Serie A), sono presenti 16 squadre che si affrontano in un tabellone a eliminazione diretta con scontri di sola andata e dunque con un ...

Tennis - Coppa Davis : cuore Fognini - l'Italia vola ai quarti! Giappone ko : L' Italia vola ai quarti di Coppa Davis , battendo il Giappone nel primo turno del World Group 2018 sul veloce indoor della Takaya Arena di Morioka. Decisivo il punto del 3-1 firmato da Fabio Fognini ,...

