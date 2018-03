Tendenze moda 2018 | Scuderia Ferrari presenta la collezione FW18

Tendenze moda autunno inverno 2018 2019 : i trend dalle sfilate della Fashion Week Russia : Che aria tira a Mosca? La domanda questa volta non ha nulla a che vedere con la politica , o forse, in qualche modo, sì?, e nemmeno con il meteo tout court , le nevicate e le temperature a -10 gradi nella capitale russa sono sempre dietro l'angolo, anche a Marzo, . Ma ha molto a ...

Tendenze moda - verso sud : ... ha saputo forgiare, condividere ed esportare: il moderno concetto di diritto deve molto a quello romano; il pensiero filosofico affonda le sue radici nel mondo ellenico; le scienze mediche, ...

Back to the 00s : 6 Tendenze che stanno per tornare di moda : via GIPHY In quegli anni è stata prodotta la miglior pop music che il mondo abbia mai conosciuto, ma la moda del periodo era al contrario imbarazzante : una strana commistione di jeans a vita ...

Tendenze moda uomo primavera-estate 2018 : il camouflage : Ogni tanto anche nella moda, in continua evoluzione, ci sono dei punti fermi. Uno di questi è rappresentato da un trend che ogni stagione ha la capacità di reinventarsi e non perdere d’intensità: la stampa camouflage. Il mondo militare è ancora una grande fonte d’ispirazione per tantissimi brand moda anche per questa primavera-estate 2018. Il mood mimetico rivive in diversi capi e accessori; dalla stampa più classica a nuovi cromatismi e inedite ...

Tendenze moda uomo p/e 2018 : lo stile etnico e folk : Un viaggio lontano tra gli Indiani d’America, le popolazioni Azteche e quelle Maya. La moda per la p/e 2018 ci fa assaporare atmosfere magiche attraverso capi e accessori delle originali lavorazioni e ricche decorazioni. Il risultato è di grande effetto: ricami, perline, frange e passamanerie tempestano giacche, borse e calzature di ispirazione squaw. Geometrie navajo e intricati Jacquard doneranno un tocco originale e molto cool al vostro ...

Tendenze moda primavera estate 2018 : è logo mania : Sembrano assai lontani i tempi in cui il saggio No logo di Naomi Klein, era in vetta alle classifiche in tutto il mondo. In realtà il best seller, una sorta di manifesto dell’antiglobalizzazione e della ribellione contro lo strapotere dei grandi marchi, risale al gennaio 2000; ma in questi 18 anni il mondo è cambiato, eccome. Le mode però, si sa, vanno e vengono. Così, se analizziamo per esempio le sfilate e le collezioni degli ultimi ...