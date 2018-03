Tecnologia | la luce che ti parla | presentato innovativo metodo di localizzazione per

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Basta unaper far funzionare l’diper interni, sviluppato dai ricercatori dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, coordinati da Ernesto Ciaramella professore di comunicazioni ottiche, in collaborazione con gli ingegneri italiani di TCI Led professional applications Srl di Saronno (Varese). Si tratta di un sistema diin interni basato suvisibile, grazie a una nuova tecnica che consente di determinare con uno smartphone la posizione di oggetti, persone o robot all’interno degli edifici, con la precisione di un metro. Grazie allaricevuta dalla telecamera, lo smartphone può dare informazioni in tempo reale su tutto quello che si trova nelle vicinanze. All’interno di un museo, in un ospedale o più semplicemente in un centro commerciale, la ...