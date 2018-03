Tassa sulla plastica e signoraggio tra le ipotesi per coprire il buco della Brexit

Assisi - riunione dell'Osservatorio sulla Tassa di soggiorno : 44mila euro gli incassi di gennaio : ...rapporto di collaborazione e confronto costruttivo tra l'Amministrazione e gli operatori economici in ambito turistico principali attori del rilancio di questo fondamentale settore per l'economia ...

Turismo Milano - Airbnb firma l'accordo con il Comune sulla Tassa di soggiorno : Verrà versata direttamente nelle casse comunali ogni tre mesi. In base alle stime di Palazzo Marino previsto incasso di tre milioni

Salvini - gli appunti segreti fotografati in aereo : “Ministero per i Disabili - via le accise sulla benzina e sigarette elettroniche completamente deTassate” : Salvini stamattina ha volato su un aereo Alitalia che l’ha portato da Milano a Roma: una viaggiatrice ha scattato una fotografia a un appunto che il leader della Lega e l’ha inviata al Giornale, che ha deciso di pubblicarla. Leggendo gli appunti emergono chiaramente alcuni punti del futuro (possibile) governo di Salvini. C’è un Ministero per i Disabili, un generico “Meno tasse“, un punto sulle accise della benzina ...

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le novità sulla Tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...

Le bugie della sinistra sulla Tassa piatta : L'onorevole Yoram Gutgeld ha tutta la nostra comprensione. È chiaro che in campagna elettorale l'esigenza di conquistare il consenso o, per alcuni, di difendere quel che resta del proprio consenso fa premio su ogni altra considerazione. L'Istituto Bruno Leoni e con lui Nicola Rossi non si candidano a nulla: possiamo quindi evitare di rinunciare al buon senso.Quando si discute di flat tax, stupisce come anche persone molto ...

Berlusconi : "Con la flat tax via anche la Tassa sulla prima casa e sulla prima auto" : Con l'introduzione della flat tax, "che approveremo entro l'estate se otterremo la maggioranza alla Camera e al Senato, elimineremo le imposte sulla prima casa e sulla prima auto". Lo ha affermato Silvio Berlusconi ospite di "Dalla vostra parte". Il leader di Forza Italia ha confermato che sarà proprio Forza Italia a indicare il nome del premier di coalizione.

Calenda contro Salvini sulla Tassa sui robot : "Operazione suicida" : MILANO - L'idea di introdurre una tassa sui robot 'è un'operazione suicida'. Ne è convinto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda , che ha commentato così le parole di Matteo Salvini , che ...

L’Europa sta pensando a una nuova Tassa sulla plastica : L’Europa sta pensando a una nuova tassa sulla plastica L’Ue sta valutando una nuova tassa sulla plastica per fare cassa: non è ancora chiaro a quale parte della filiera si applicherebbe l’imposta.Continua a leggere L’Ue sta valutando una nuova tassa sulla plastica per fare cassa: non è ancora chiaro a quale parte della filiera si […] L'articolo L’Europa sta pensando a una nuova tassa sulla plastica sembra essere il primo ...

L'Ue valuta una Tassa sulla plastica : "Stiamo guardando alla fattibilità della tassa sulla plastica. L'approccio è quello dell'apertura mentale. Ci sono opinioni diverse sulla fattibilità e per questo la stiamo valutando". Così il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein a chi chiede un commento sullo scetticismo espresso dal vicepresidente dell'esecutivo comunitario Jirki Katainen. Dopo la discussa decisione di mettere a pagamento i ...

Tassa Ue sulla plastica e crescita rinnovabili : chi aiuta l'ambiente? : L'Italia sul filo di lana della legislatura, ha messo al sicuro una buona strategia e potrebbe dare consigli ai partner nella prospettiva dell'economia circolare. Ma consultando le gli studi ...

Ciclismo - Davide Cassani d’accordo sulla Bike Card : “Non è Tassa sul sudore - ma per la sicurezza. I motivi per pagare i 25 euro” : Il mondo degli amatori del Ciclismo è in subbuglio per l’introduzione della Bike Card, la già ribattezza “tassa sul sudore” che obbliga a versare una quota alla FederCiclismo per poter partecipare alle gare. Il dissenso regna sovrano tra i tanti praticanti mentre Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo e volto molto apprezzato da tutti gli appassionati dei pedali, è d’accordo sull’introduzione della ...

L'Ue fa cassa con l'ambiente : nuova Tassa sulla plastica : Roma - Sembra una misura pro ambiente, ma di fatto è un passo importante verso quell'indipendenza fiscale che è il sogno dell'Unione europea. Alle «risorse proprie», cioè entrate che non dipendono dai trasferimenti degli stati membri, che già oggi sostegno le istituzioni di Bruxelles presto se ne aggiungerà un'altra. Una tassa sulla plastica. La voce girava da tempo nei palazzi europei, poi la conferma del ...

Tassa sulla PLASTICA/ Orwell aveva previsto tutto : Il commissario Ue responsabile del Bilancio, Guenther Oettinger, ha fatto sapere che avanzerà la proposta per una TASSA SULLA PLASTICA.