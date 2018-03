Sulle tavole italiane | la colomba vince sull' uovo

Alimentazione fa rima con sano : mai così tanta frutta e verdura Sulle tavole degli italiani : Sembra proprio che per gli italiani Alimentazione faccia sempre più rima con sano . Mai cosi tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo per un quantitativo pari a circa 8,5 ...

Alimentazione fa rima con sano : mai così tanta frutta e verdura Sulle tavole degli italiani : Teleborsa, - Sembra proprio che per gli italiani Alimentazione faccia sempre più rima con sano . Mai cosi tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo per un quantitativo pari a ...

Coldiretti : “Mai così tanta frutta e verdura Sulle tavole degli italiani” : Mai cosi tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo per un quantitativo pari a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, con un aumento dei consumi, superiore del 4 % all’anno precedente. E’ quanto emerge dallo studio di Coldiretti sulla rivoluzione dei consumi degli italiani a tavola nel 2017 in occasione della Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica dove finalmente sono arrivate le primizie sabato ...

Alimenti : svolta salutista Sulle tavole degli italiani - torna prepotentemente la dieta mediterranea : svolta salutista sulle tavole degli italiani dove, dopo anni di abbandono, torna prepotentemente la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti dal quale si evidenzia che dopo cinque anni di segno negativo nel 2017 torna a crescere la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari con un balzo del ...