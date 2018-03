huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Sui vicepresidenti l'assemblea M5s non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze - jovinow : RT @HuffPostItalia: Sui vicepresidenti l'assemblea M5s non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze - HuffPostItalia : Sui vicepresidenti l'assemblea M5s non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze - IMoresi : RT @RadioLondra_: Camere: con il risiko dei vicepresidenti torna in gioco il Pd, M5s punta sui questori -

(Di martedì 27 marzo 2018) Ore 15.30, le difficili trattative sono in corso. A Montecitorio nello stesso momento, in stanze diverse, sono riuniti i deputati del Pd, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Le war room sono le sale Berlinguer, Tatarella e della Lupa. E per quanto riguarda i dem lo è anche il terzo piano della sede del Nazareno dove ci sono l'ex segretario Matteo Renzi e il reggente Maurizio Martina. È qui che si stando il nuovo assetto delle Camere dopo un lungo lavoro fatto dentro i partiti per trovare un compromesso tra le varie anime. Compresso che tuttavia non mette di certo d'accordo tutti. In simultanea si tratta anche per il Senato. In entrambi i rami del Parlamento la partita dei capigruppo si intreccia con quella dellene deid'Aula, dei segretari e dei questori. Trenta poltrone in tutto tra Camera e Senato, da dividere tra i vari gruppi a seconda ...