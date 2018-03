Subito confronto Huawei P20 Pro vs iPhone X | tutto su scheda tecnica e prezzo

optimaitalia

(Di martedì 27 marzo 2018) Da poco presentatoP20 Pro, e quindi diventato ufficiale: non potevamo esimerci dal paragonarlo adX, il meglio che la tecnologia della Apple riesce al momento ad offrire. Per questo versus terremo in considerazione svariati elementi al fine di potervi fornire un quadro della situazione il più completo possibile.DESIGN – Si parte dal tasto più delicato, quello estetico: i due dispositivi sembrano somigliarsi molto, o comunque più di quanto alcuni utenti avrebbero preferito.P20 Pro è un mist di vetro ed alluminio molto ben assemblato, e dalle finiture decisamente apprezzabili. Presente la notch superiore, introdotta per la prima volta proprio dal melafonino di cui stiamo per parlarvi. AncheX è realizzato in vetro, con inserti metallici a ridosso delle bande laterali. Un piccolo accenno alle dimensioni: 155,3 x 74,2 x 7,7 mm per 175 gr. per l'ultimo nato ...